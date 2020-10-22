9人接種後死亡 韓流感疫苗惹恐慌 暫未證關係 勢打擊冬季全民接種

死亡個案高齡者多

韓國疾病管理廳報告，首名死者為仁川市一名17歲少年，少年上周三（14日）接受免費接種流感疫苗後，上周五（16日）死亡，生前曾向家人表示感到很疲倦。除首例外，其他案例皆為60至80多歲的高齡者，來自全國各地，死者包括一名居住在大邱的78歲男子，該名男子周二接種疫苗後，同日下午1時許被送到急診室，昨日凌晨不治。大邱官員稱，男死者患有柏金遜症和心律不正，他由2015年開始接種流感疫苗，此前並沒有不良反應。

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬昨日在記者會表示，目前累計有9人在接種流感疫苗後死亡，正對當中8宗死亡個案進行流行病學調查和驗屍，不排除其中兩宗個案出現過敏性休克，但暫時沒證據顯示疫苗與死亡有直接關係，考慮到未有收到特定疫苗的嚴重不良反應報告，當局不會暫停疫苗接種計劃。韓國中央災難安全對策本部總發言人金剛立稱，對死亡案例引起公眾不安感到遺憾，當局正調查死因。

衛生部門資料顯示，死亡個案接種的流感疫苗由韓國製藥製造，包括韓國疫苗公司（Korea Vaccine）、保寧製藥（Boryung Biopharma）、LG化學（LG Chem）及SK生物科學（SK Bioscience），當局正密切監察與死者於同日及同一家醫療機構接種疫苗的人士。

830萬人接種 431人反應異常

韓國目前已有830萬人接種疫苗，有431人在接種後出現異常反應，其中119人過敏、93人發燒。韓國流行病學專家基莫蘭（Ki Mo-ran）表示，沒有藥物或疫苗是百分百安全。疾病管理廳資料指，過去確認是因接種流感疫苗引起併發症致死的個案僅一宗，為一名65歲女子於2009年接種後引發罕見腦疾病「米勒費希爾綜合症」（Miller Fisher Syndrome），翌年死亡。

《韓國時報》報道指，上月一批疫苗在運送過程中錯誤暴露在常溫（正常應該冷凍），連同韓國疫苗公司本月因疫苗出現白色顆粒，主動回收61萬劑疫苗，兩者合計有近100萬劑疫苗要回收，現在再出現連環可疑死亡個案，勢令民眾對流感疫苗安全性存疑，打擊政府鼓勵民眾在新冠疫情下接種流感疫苗的努力。

（綜合報道）