9人接種後死亡 韓流感疫苗惹恐慌 暫未證關係 勢打擊冬季全民接種

【明報專訊】韓國近日接連出現接種流感疫苗後死亡的案件，短短一周內已累計有9人死亡，死者年齡介乎17至80多歲，部分人沒有長期病患下暴斃。衛生當局正就死因展開調查，稱暫時無法確定死因與流感疫苗是否有直接關係。不過，有關消息令韓國社會人心惶惶，勢影響當局在防範新型冠狀病毒與冬季流感混合下鼓勵全民接種的努力。
死亡個案高齡者多
韓國疾病管理廳報告，首名死者為仁川市一名17歲少年，少年上周三（14日）接受免費接種流感疫苗後，上周五（16日）死亡，生前曾向家人表示感到很疲倦。除首例外，其他案例皆為60至80多歲的高齡者，來自全國各地，死者包括一名居住在大邱的78歲男子，該名男子周二接種疫苗後，同日下午1時許被送到急診室，昨日凌晨不治。大邱官員稱，男死者患有柏金遜症和心律不正，他由2015年開始接種流感疫苗，此前並沒有不良反應。
韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬昨日在記者會表示，目前累計有9人在接種流感疫苗後死亡，正對當中8宗死亡個案進行流行病學調查和驗屍，不排除其中兩宗個案出現過敏性休克，但暫時沒證據顯示疫苗與死亡有直接關係，考慮到未有收到特定疫苗的嚴重不良反應報告，當局不會暫停疫苗接種計劃。韓國中央災難安全對策本部總發言人金剛立稱，對死亡案例引起公眾不安感到遺憾，當局正調查死因。
衛生部門資料顯示，死亡個案接種的流感疫苗由韓國製藥製造，包括韓國疫苗公司（Korea Vaccine）、保寧製藥（Boryung Biopharma）、LG化學（LG Chem）及SK生物科學（SK Bioscience），當局正密切監察與死者於同日及同一家醫療機構接種疫苗的人士。
830萬人接種 431人反應異常
韓國目前已有830萬人接種疫苗，有431人在接種後出現異常反應，其中119人過敏、93人發燒。韓國流行病學專家基莫蘭（Ki Mo-ran）表示，沒有藥物或疫苗是百分百安全。疾病管理廳資料指，過去確認是因接種流感疫苗引起併發症致死的個案僅一宗，為一名65歲女子於2009年接種後引發罕見腦疾病「米勒費希爾綜合症」（Miller Fisher Syndrome），翌年死亡。
《韓國時報》報道指，上月一批疫苗在運送過程中錯誤暴露在常溫（正常應該冷凍），連同韓國疫苗公司本月因疫苗出現白色顆粒，主動回收61萬劑疫苗，兩者合計有近100萬劑疫苗要回收，現在再出現連環可疑死亡個案，勢令民眾對流感疫苗安全性存疑，打擊政府鼓勵民眾在新冠疫情下接種流感疫苗的努力。