台學者料沒大變 陸學者：北京更憂美台關係升級

陸軍機繞台顯戰略模糊失效

台灣國立中正大學政治系教授蔡榮祥向本報稱，當中國選擇對台作出軍機繞台等行動時，已突顯「戰略模糊」政策無法有效威懾中方冒進行為，因此改採「戰略清晰」政策來威懾中方威脅是「相當合理的政策轉變」。台灣國立政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範則相信，華府對台政策變化不大，一來美國仍主張與台灣維持非官方關係，二來美國不會改變「一中政策」。

美國喬治華盛頓大學上周一（12日）舉行探討「戰略模糊」政策的網上論壇，席間除了有台灣前國安會秘書長邱義仁強調台灣務實政治人物不會自行宣示獨立外，北京清華大學國際關係研究院院長閻學通也有分析中方觀點。閻學通稱，北京和華府兩邊戰略清晰可避免台灣試探紅線，但表明現階段北京最大焦慮不在以軍事行動拿下台灣，「北京比較擔心美國和台灣的外交關係升級，為台灣創造更多國際空間，破壞中國領導層的合法性」。

丁樹範亦有類似觀察，他談到中方派戰機飛越台海中線來回應華府高官訪台，將之跟1995年時任台灣總統李登輝訪美引發台海危機比較。他指北京當年認為美國故意挑戰中國的底線，中方採取強硬方式反擊，在台海大規模軍演，如今美國高官訪台，北京同樣憂慮美國會否提升對台外交關係，「戰機頻繁飛越海峽中線的挑釁行為，明顯是對美國表達抗議，同時警告台灣」。

「蔡英文清楚美無意復交」

台灣外長吳釗燮上月表明，台美關係近來大有進展，目前不尋求建立全面外交關係。丁樹範認為民進黨只是認清現實，「蔡英文政府很清楚美國不可能恢復與台灣（中華民國）的外交關係，畢竟中國是世界第二大經濟大國，美國不可能為了台灣問題而跟中國有強烈的對抗」。

蔡榮祥稱，台美建交取決於國際情勢和美國對台政策，目前台灣所能做的是深化台美合作，提升安全和保護民主正常運作。他認為，中國動作頻頻反讓台灣問題國際化，也讓台灣積極加強軍備，向美國購入更多先進防衛武器來面對北京日益增加的威脅。

（2020美國大選）