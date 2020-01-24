台海緊張 美戰略模糊政策添變數 外交元老主張清晰化 CSIS專家葛來儀：反招北京動武風險

【中美關係篇．系列四之三】

明報記者 周宏量、甄梓鈴

助台防衛議題刻意含糊40年

所謂「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，是指1979年美台斷交後歷屆美國政府對協防台灣問題上的立場，刻意拒絕回應台灣若面對中方動武會否得到美國支援防衛。背後邏輯旨在同時迷惑北京和台北——北京難以確定華府會否對其攻台袖手旁觀，台北亦憂慮美軍拒絕支援而不敢單方面宣布獨立。

美前國防高官促加強威懾力

這套政策維持至今已逾40年，但在中國軍力提升及中美關係跌至低潮之際，美國外交政策圈也開始探討戰略模糊是否難以為繼。曾任特朗普政府副助理國防部長的柯伯吉（Elbridge Colby）8月向《紐約時報》稱：「我們需改變對台做法，以加強威懾力，令立場更為明確，尤其是結束我們對回應動武上任何殘餘的模糊性，並改變我們軍力結構和部署。」

《金融時報》8月底引述兩名美國官員稱，特朗普政府內部存在對戰略模糊政策未來的討論，報道引述聽過相關簡報的人士稱，華府將更清晰地強調對台承諾及台灣對美國利益的重要性，但會避免任何可被詮釋為攻台藉口的動作；其中一人指出，華府將強調北京加大對台軍事威脅，正違反和平解決台灣問題的承諾。

哈斯：戰略清晰不違一中利中美關係

美國外交關係協會主席哈斯（Richard Haass）跟該華府智庫的研究員薩克斯（David Sacks）9月2日在《外交事務》網站發表文章〈美國對台灣的支持必須並不含糊〉，進一步激發外交政策圈爭論。二人主張戰略模糊政策之好處已消減：如今難再威懾「軍力上升且日益強勢的中國」，台灣領導層也明暸美國不支持獨立，故華府是時候改採「戰略清晰」（strategic clarity），即「明確表示美國會回應任何中方對台動武之舉」。二人認為華府可在不違反「一中政策」下修訂政策，以盡量減少對中美關係的風險，又宣稱此舉加強威懾，可減台海開戰可能，反長遠加強中美關係。

《外交事務》網站同月底再邀請專家回應，其中戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）質疑改採「戰略清晰」不會解決問題，反或刺激中方發動攻擊。她解釋，暫無明確事實顯示中方急於達成統一，蔡英文繼任者也未必維持對北京的謹慎立場和跟華府緊密協調行動，華府應保留自由度以判斷台北政策是否脗合美國利益。

葛來儀：台對印太戰略關鍵 非只籌碼

葛來儀接受本報電郵專訪時稱，相信美國對台「戰略模糊」政策尚未過時。她指最重要的是華府應採取措施以提升美軍能力，確保美方會介入台海危機的威脅是可信的，「美國必須找到方式，以有效反制中方開發『反介入/區域隔止』（A2/AD）能力」。同時她指台灣也要做好本分，以確保其軍隊可頂住一次攻勢，並拖慢解放軍入侵，來為美軍抵達爭取時間。

葛來儀強調，有別於內地廣泛流傳看法——即台灣只是美國用來對付北京的討價還價籌碼或施懲罰的大棒，美國對台關係有重要的內在價值。她形容台灣民主的成功與中國的專制模式大相逕庭，台美共享價值觀，支持基於規則的秩序，台灣的未來對印太戰略的地緣政治至關重要，「在未來數年，美國對台灣的承諾——包括防衛——很可能會加強，而非削弱」。

葛來儀認為，加強威懾力或也需要「修訂美國宣示政策」，但不是戰略清晰的聲明。至於如何做到這點，她稱華府聲明的準則可加以擴充，列入「動武改變台海現狀會被視為對地區和平穩定及對美國的嚴重威脅」的警告。

白宮國家安全顧問奧布萊恩上周五（16日）在安全論壇上重申，台灣須加強防禦能力，以防中方侵略或游走灰色地帶的動作，又指中方海軍加強下，或在10至15年內有力對台動武。但特朗普政府目前除推動幾個重要對台售武案外， 暫似無意改變「戰略模糊」政策。奧布萊恩月初曾談到解放軍或嘗試兩棲登陸攻台，但指此舉難度極高，而且美國對中方攻台的回應有「大量模糊性」，表明台灣應作準備應對中方入侵風險，「（台灣需要）把自己（軍事上）變成箭豬，獅子通常不愛吃箭豬」。

（2020美國大選）