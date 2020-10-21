不滿辯論新規 特朗普預告狙擊拜登子醜聞

今次辯論在田納西州納貝爾蒙特大學舉行，由全國廣播公司（NBC）記者韋爾克（Kristen Welker）擔任主持，涉及議題包括家庭、種族、氣候變化、國家安全及領導能力。特朗普競選經理斯特平（Bill Stepien）周一（19日）致函總統辯論委員會，稱各方本已同意今次辯論聚焦外交事務，但最終未落實，質疑旨在讓拜登迴避其外交劣績，包括「推進中國利益」。

指題目未聚焦外交偏袒拜登

鑑於首場總統辯論的混亂情况，總統辯論委員會周一宣布，兩名候選人使用的米高峰將設有靜音功能，以免個人發言被對手插嘴打斷。特朗普一方批評主辦機構在最後時刻改變規則，試圖為拜登護航，但會如常出席。

美國民意調查分析網站RealClearPolitics指出，自今年9月29日首場總統候選人辯論以來，拜登的領先差距由6.1個百分點擴大至8.9個百分點，過去兩周其支持度則保持在51%。

（BBC/路透社/紐約郵報）

（2020美國大選）