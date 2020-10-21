最高院准賓夕法尼亞延郵寄選票 駁回共和黨上訴 被視民主黨人勝利

賓夕法尼亞州法律原本規定，所有選票須於大選當晚送抵選舉部門。由於疫情下郵寄投票大增，郵遞服務或出現延誤，該州最高法院上月裁定，延長接收郵寄選票的期限至選舉日後3天，當局須點算在選舉日或之前寄出的選票，包括郵戳不清晰的選票，除非有充分證據顯示選票是在選舉日後寄出。共和黨人質疑有關做法等同容許選民在選舉日後投票，入稟最高法院，要求頒令暫緩州最高法院的裁決。

支持反對票參半 上訴被駁回

自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世後，最高法院在8名大法官下繼續運作。今次裁決中，屬保守派的首席大法官羅伯茨（John Roberts）與另外3名自由派大法官投下反對票，其餘4名保守派大法官則支持，但支持票未達5票的門檻，故駁回共和黨人的申請，正反雙方均沒闡述理由。今次是最高法院審理郵寄投票相關訴訟之中最新的一宗，該法院本月初認同南卡羅萊納州共和黨人的主張，裁定郵寄選票必須有見證人簽名，推翻下級聯邦法院的裁決。

分析認為裁決或對大選影響深遠，賓夕法尼亞州是關鍵游離州之一，少數選票足以動搖選情。總統特朗普上屆大選在該州僅以4.4萬票的優勢勝出，得票率較對手希拉里高不足一個百分點。延長接收郵寄選票的期限，意味結果需要更長時間才出爐。由於州法律禁止選舉官員在選舉日前開始處理選票，外界原本就預料該州是最遲有結果的州份之一。今次裁決被視為主張擴大郵寄投票的民主黨人重大勝利，據州務卿辦公室的數據，截至上周五，該州逾175萬名民主黨人已申請郵寄選票，共和黨則有逾67萬人。

大法官人選成關鍵

今次支持和反對的大法官各半，令各界關注保守派大法官人選巴雷特進入最高法院後，或對選舉日後的爭議裁決有決定性影響。參議院最快下周表決確認其提名，特朗普早前則表明盼在選舉日前通過提名，讓她可就關於點票的訴訟作出裁決。

（金融時報/紐約時報）

（2020美國大選）