膠奶樽釋百萬計微膠粒 研究敲警號 開水消毒冲奶產生 嬰兒每日攝逾150萬粒

研究由都柏林聖三一大學化學院化學院納米物料教授博蘭（John Boland）主持進行，研究結果周一（19日）刊於《自然食品》（Nature Food）期刊。

愛爾蘭學者研究推算數據

聚丙烯（polypropylene，PP）佔微膠70%，研究員以佔全球市場82％的聚丙烯奶樽為研究對象，選出其中10款奶樽測試。研究員依據世界衛生組織（WHO）指引程序冲泡嬰兒奶粉，先以95℃熱水為全新的奶樽消毒，讓其風乾，再注入70℃熱水並搖晃1分鐘，然後分析當中成分，發現無論使用水喉水或純水，每公升液體可能有多達100萬至1600萬顆微塑膠，平均值為400萬顆。倘以室溫水重複同一過程，則只有數千顆微塑膠。

倡凍水洗樽 非膠製容器冲奶

團隊將實驗數據與48個國家或地區的奶樽餵哺率和奶攝入量結合分析，推算接受膠奶樽餵哺的嬰兒在出生頭12個月，每天約攝取近160萬顆微膠。採用的消毒蒸氣和注入水愈高溫，所釋出的微膠愈多；在注入水25℃的情况下，平均每公升得60萬顆微膠，但當水高達95℃時，平均每公升得5500萬顆。熱水和搖樽都產生大量的微膠。

博蘭表示對奶樽微膠之多感到「吃驚」。他指去年世衛發表的研究估計，成年人日均攝取的微膠量約300顆至600顆。他表示很多微膠粒都可排出體外，這項研究無意嚇噓家長，但對奶瓶微膠於嬰兒的潛在健康風險，學界須加以積極探究，探索微膠滲透入血液及游走身體各器官的情况。

至於減少攝取量的做法是，使用蒸氣消毒奶樽後，用非膠質器皿煲滾水並放涼，以已放涼的水洗3次奶瓶，再用非塑膠製的容器冲調奶粉後才注入膠奶瓶。

促重視問題 指父母毋須過慮

樸茨茅斯大學生物地球化學資深研究員科塞羅（Fay Couceiro）認為，是次研究突顯「微膠對人體健康影響的研究之迫切」。

澳洲墨爾本皇家墨爾本理工大學的瓊斯（Oliver Jones）教授指出，現時的研究結論屬估計值，而非實際測量值，父母毋須過分擔心，惟研究表明，微膠問題比大眾認為的嚴重，須認真解決。

（衛報/法新社/新科學家）