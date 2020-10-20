疫下紓困案談判膠着 佩洛西設48小時死線

白宮上周提出總值1.8萬億美元（約14萬億港元）的方案，但佩洛西指方案在保障工人等方面不足，堅持民主黨提出的2.2萬億（約17萬億港元）方案；共和黨參議院領袖麥康奈爾稱，參議院周三可就一項價值5000億美元（約3.9萬億港元）針對特定有需要範疇的方案投票。

佩洛西在美國廣播公司（ABC）節目This Week（本周）稱，她對於方案通過感樂觀，因他們在這議題已來來回回多次。然而她的談判對手、財政部長梅努欽直至周二仍在中東，因此要在時限前達成協議並不容易。總統特朗普周日稱，此議題上佩洛西可能會跟他們走在一起。

遭黨友「唱衰」 特朗普批蠢才

另一方面，共和黨內部在大選臨近之際對特朗普批評聲音增加，例如克魯茲警告他們在11月3日大選有大敗風險，特朗普盟友、參議員格雷厄姆最近亦表示民主黨有機會入主白宮。特朗普周日在內華達州首府卡森城（Carson City）出席競選活動時，斥黨內批評他的人是蠢才，指共和黨人應要團結一致。

（法新社/路透社）

（2020美國大選）