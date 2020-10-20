特朗普被指選前衝刺 爭外交政績 美高官秘訪敘國洽救人質

華府10年來首派高官與敘接觸

報道引述政府官員、了解有關談判人士所說，指身兼特朗普副助理的國家安全委員會反恐資深官員帕特爾（Kash Patel），較早時到敘利亞與當地官員商討釋放美國自由身記者泰斯（Austin Tice）和敘利亞裔美籍治療師卡萬勒馬茲（Majd Kamalmaz）。前者8年前在敘利亞採訪時遭綁架，後者2017年在一個政府檢查站被截查後失蹤。兩人家屬均相信他們仍然生存，但敘利亞政府未能證明。敘利亞政府另外扣留最少4名美國人。

報道稱，特朗普今年3月曾發私人信件予敘利亞總統巴沙爾，提出就泰斯事件「直接對話」，政府其他官員也謀求不同途徑就事件洽商。不過，敘利亞當局堅持要求美軍全面撤出該國，令談判膠着。白宮上次跟敘利亞官員談判是2010年，兩年後為抗議巴沙爾政府鎮壓反政府示威，兩國中斷關係。

特朗普造勢屢提解救人質成績

白宮和國務院均拒絕評論報道內容。路透社向華府官員求證，對方證實帕特爾曾跟敘利亞方面數度會商，還說：「這顯示出特朗普總統多麼重視將被拘留的海外美國人帶回家。」

《華爾街日報》報道指出，特朗普政府最近幾個月在競選集會上一直努力吹捧解救人質的成績。共和黨大會上更播放過一段片段，顯示特朗普與曾經在印度、伊朗、敘利亞、土耳其和委內瑞拉被扣押的美國人質會晤。報道稱，特朗普似乎特別在意泰斯的下落，3月時在一場記者會上曾提及他，亦有在他失蹤8周年時發表聲明。

報道稱，帕特爾還成功藉讓約240名胡塞武裝支持者從阿曼返回也門，游說也門胡塞武裝組織釋放兩名美國人。白宮另外正嘗試解救被委內瑞拉政府扣押的6名石油公司人員。

（綜合報道）

（2020美國大選）