QUAD制華被批「印太新北約」 專家：制度化路途仍遠

蓬佩奧倡共同抗衡中共

早在8月底，美國副國務卿比根已提議過將QUAD「正式化」，到蓬佩奧訪日出席QUAD外長會議前，再受訪重提這構想。被問及QUAD應否發展成未來印太區的首要安全框架，蓬佩奧回應稱，當4國將現在做的事制度化，則可建立真正的安全框架，以「抗衡中共對我們所有人帶來的挑戰」，然後「在適當時間」或可吸納其他國家加入。

中方對此也有警覺，國務委員兼外長王毅上周二（13日）指摘，美方「印太戰略」事實上是以「美日印澳」四國機制為依託，企圖構建所謂「印太版新北約」。他批評這戰略鼓吹「早已過時的冷戰思維」，以維護美國主導地位和霸權體系，損害東亞和平與發展的前景。

拜登倘上台 QUAD或邊緣化

然而，距離QUAD制度化成真，仍有漫漫長路。美國企業研究所（AEI）研究員庫珀向本報稱，倘若拜登當選，他更可能會專注其他外交協議，尤其是那些強調東盟中心地位的，QUAD未必消失，但肯定不會那麼受注目。如果是特朗普連任，華府則很可能繼續強調QUAD，畢竟這跟特朗普是天作之合：一來QUAD由數個大國組成，符合特朗普較重視大國的傾向；二來4國目前皆由保守派執政，政治上更易合作。但庫珀稱，對QUAD制度化能否成事仍有疑問，尤其是因為印度外交官編制有限，要圍繞QUAD建立體制或會很難。

（2020美國大選）