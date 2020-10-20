民主黨智囊看法改 拜登難變「奧巴馬2.0」

黨內「廣泛認可」特朗普對華判斷

署名Y.A.的日本官員指特朗普政府採納許多日方提議的亞洲政策（例如對朝鮮採「極限施壓」和自由與開放的印太區），但在執行抗衡中國政策上引起許多混淆。但該官員堅稱，日方更不想看到重回奧巴馬時代強調「接觸」的美國對華戰略，「因為有一套執行差劣但基本上正確的戰略，總比有一套執行良好卻模稜兩可的戰略來得好」。日本學者中山俊宏不認為文章是日本官方行動，卻反映東京對拜登重走奧巴馬舊路心存「憂慮」。

拜登目前最主要的數名亞洲政策顧問如布林肯（Tony Blinken，副國務卿）、坎貝爾（Kurt Campbell，亞太助理國務卿）和拉特納（Ely Ratner，副總統副國安顧問）等都是奧巴馬時代的高官。但坎貝爾早前向《華爾街日報》承認，民主黨內「廣泛認可」特朗普對中方掠奪行徑的判斷「大體上準確」——他本人前年也曾跟拉特納在《外交事務》合撰矚目文章，反思對華接觸政策。被視為特朗普對華問題非正式顧問的白邦瑞8月更向路透社稱：「在奧巴馬任內最後兩年，他們有新的對華戰略。許多人認為這是特朗普的發明，其實不然。」

葛來儀：前高官質疑華違承諾

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）接受本報專訪時稱，美國內部對華看法在過去數年急劇轉變——國會、商界、國家安全精英以至公眾輿論皆支持保護美國利益的政策，「中國被廣泛視為違反法治、鎮壓異見、侵犯人權、削弱美國同盟，以及一有機會就扭曲全球貿易規則從而取利」。她指許多前奧巴馬政府官員相信，中國在貿易談判上「將過程凌駕於結果」，利用奧巴馬跟中國在氣候變化等全球議題上合作的意願，背棄在最高層級作出的承諾。

周永生：特朗普重實利 拜登重視動員

葛來儀稱，拜登將加強參與多邊組織，尋求加強與全球志同道合國家的聯盟，以管控和回應中國帶來的挑戰。她指拜登將繼承特朗普政府設置的關稅和制裁，並不會單方面撤銷它們，而從其團隊最近發聲明指控中方新疆政策包含種族滅絕來看，拜登很可能會加強就人權問題向中國施壓。但她又指，在戰略競爭繼續定義美國對華政策之際，拜登也可能在全球暖化、核武擴散和疫情再現等有共同利益的問題上尋求跟北京合作。

北京外交學院國際關係研究所教授周永生也向本報稱，相信特朗普和拜登的對華政策「不會有太大的不同」，畢竟美國兩黨現已基本達成嚴厲遏制中國的政策共識，「要像對付前蘇聯一樣來打壓中國」。但他認為手段上會有所區別，例如特朗普「更重視獲得實際利益」，例如比較喜歡關稅、經貿打壓中方等政策，拜登則可能「更重視動員盟國和伙伴國家」，以更全面遏制中國。

（2020美國大選）