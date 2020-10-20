美鷹派猛撲 壓縮對華迴旋空間 特朗普製造既定事實 拜登倘上場反增籌碼

特朗普陣營鷹鴿陣營洗牌

美國傳媒近期留意到，特朗普政府內部鷹鴿分野漸見模糊，尤其是中美達成首階段貿易協議後，鷹鴿陣營更現洗牌。《華爾街日報》上周五（16日）指，對華鷹派人物除了蓬佩奧，還有白宮副國安顧問博明、司法部長巴爾和白宮貿易辦公室主任納瓦羅等，商務部長羅斯新近加入這陣營。但原先鷹派的貿易代表萊特希澤則盼維護中美貿易協議，改傾向跟鴿派的財長梅努欽聯手，《紐約時報》也有類似說法。《華盛頓郵報》和《金融時報》則指白宮經濟顧問庫德洛轉趨鷹派。

白宮前國安顧問博爾頓此前出書指控特朗普只顧跟中方做交易，但《華郵》政情記者羅金引述官員指出，博爾頓離任後特朗普對華政策已有進化，「尤其因為北京如何處理新冠危機」。《華爾街》亦指出，中美首階段貿協達成後，特朗普在連任考慮、疫情爆發和中方對港政策等因素下逐漸轉軚，到中方拋出「美軍武漢播毒」論後，更成特朗普加深倒向對華鷹派的導火線。

貿協不再優先 放任鷹派

現任清華-卡內基全球政策中心主任的韓磊（Paul Haenle）向本報稱，認同華府近月連串動作是受內部對華鷹派驅動。他形容特朗普以往一定程度上對他們作出制衡，以免影響其欲與習近平結好和取得貿易協議的更優先事項，「那盤算已經改變，特朗普連任策略已將『對華強硬』變成其競選不可或缺的一部分」。他指這些變化，正好為那些「認為我們無法與中國共存的人」尋求針對北京採取激烈和敵對行動，創造非常放任的環境。

這也惹來民主黨外交建制憂慮，在奧巴馬任內做過白宮國安會亞洲事務資深主任的麥艾文（Evan Medeiros）8月向《金融時報》稱：「這些對華動作的驚人火力網愈見明顯是由一小撮對華鷹派所驅動，他們擔心特朗普11月敗選，因此正尋求鎖死下任總統的對華政策。」

韓磊：跛腳鴨時期制裁或加碼

韓磊預測，如果是拜登當選，對華鷹派官員很可能會再嘗試利用跛腳鴨時期，盡可能採取更多措施，以防拜登尋求較為克制的對華政策，「但諷刺的是，這可能反而加強了拜登的談判地位」。

如果是特朗普連任，韓磊也傾向相信對華鷹派官員會獲進一步授權執行政治議程，令雙邊關係持續惡化。他直言現時差劣情况已難以逆轉，在最壞情况下或導致前所未見的局勢升級，「特朗普會採取跟如今你們現在見到非常不同的制裁措施，包括限制中方進入美國金融體系，又或在台灣或南海採取挑釁行徑」。

【中美關係篇．系列四之二】

明報記者 周宏量

（2020美國大選）