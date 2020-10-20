與越加強防務 菅義偉：反對刺激南海局勢行為

菅義偉與阮春福舉行雙邊會談後稱，兩國就國防裝備和技術轉移達成協議，日本將向越南提供反恐和防衛裝備與技術，是雙方合作向前的一大步，有助面對包括南海問題在內的地區挑戰。日本共同社報道，協議將容許日本向越南出口巡邏機和雷達。隨着中國不斷增加其在南海地區活動，日本視越南為伙伴，以加強在印太地區的防禦能力。阮春福表示，歡迎日本為區內以至全球的和平穩定作出貢獻。

菅義偉今日（20日）將轉往印尼與印尼總統佐科會面。這是菅義偉拜相後首次外訪，分析認為，他選擇這兩個東南亞國家作為目的地，是希望強化與東盟國家關係。越南是今年東盟輪值主席國，印尼則是東南亞最大經濟體及20國集團成員國。安倍晉三2012年再次拜相後，首次外訪也選擇越南和印尼，菅義偉複製做法，被視為有意表明承襲安倍的外交路線。

《日本時報》分析指出，自1945年以來，日本首相首次外訪大多首選華盛頓，菅義偉打破慣例，是鑑於美國總統大選將近，加上新冠狀病毒疫情仍肆虐，種種因素導致菅義偉不太適合首訪美國。

（路透社/法新社/日本時報）