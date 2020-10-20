北塞浦路斯獨派勝選總統 統一路遙

主權未獲國際承認 土耳其裔為主

TRNC約佔塞浦路斯島約1/3面積，人口約30萬，主要為土耳其裔，與南部的塞浦路斯希臘區分而治之。分裂源於塞浦路斯在1974年發生受希臘煽動、藉此讓希臘吞併塞浦路斯的政變後，促使土耳其入侵，北塞浦路斯隨後宣布獨立，但目前只獲土耳其承認。塔塔爾支持當地脫離塞浦路斯另立政府，而爭取連任失敗的72歲現任總統阿肯哲（Mustafa Akinci）則支持與南部統一。

塔塔爾在勝利演說上感謝土耳其總統埃爾多安的支持，又稱他們為了以北塞浦路斯的身分存在而正在奮鬥。埃爾多安在Twitter祝賀塔塔爾勝出選舉，稱會盡一切努力保障土耳其裔塞浦路斯人的權利。塞浦路斯政府暫未作出回應，但反對派隨即批評選舉結果。

（路透社/法新社）