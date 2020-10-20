社媒成示威推手 政府封殺治標不治本

流亡日本的泰國知名異見政治學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）4月設facebook（fb）群組Royalist Marketplace發表創作諷刺廣告，運用互聯網memes、TikTok和YouTube視頻結合嚴肅的政治討論，創作出獨特的政治溝通模式，成為「認真討論」泰國君主制的平台，很快便吸納了大批成員。到了8月，它因示威者正式高呼改革君主制而被封殺時，已是擁有逾100萬成員的fb全球20大群組之一。

泰國社交媒體使用者約佔人口75％。上周大示威期間，各社交媒體的信息活躍情况尤其明顯。而網媒與Twitter為報道或發放示威活動發展的主要渠道；Telegram則是策劃活動的重要平台。連保皇中堅人士連通（Rienthong Nanna）等保皇黨也藉社交媒體發功。fb佔泰國社媒市場份額66％。

9月封逾2200網站

巴育政府9月要求網絡營運商封鎖超過2200個「違法」網站，包括fb頁面、Twitter帳戶、YouTube頻道，指當中內容可能危害國家安全、騷擾君主等。分析普遍相信，事關它們為遊行示威重要溝通渠道。不過蘭甘亨大學政治學講師汶亞吉說，限制登入網站，不大可能平息示威。瑪希敦大學人口與社會科學研究所的布巴特說：「關閉網頁和網站無濟於事，因為可以馬上輕鬆重啟。沒有辦法阻止反政府內容傳播。」

（德國之聲/日經亞洲）