受香港啟發 泰抗爭無大台「Be Water」

萬計示威者周日連續第4日不理政府頒下緊急法禁大型集會，他們穿著雨衣、戴上頭盔和護目鏡在曼谷勝利紀念碑集會，準備好與兩天前使用水炮驅散人群的警方對抗。示威者在路障周圍組成了清晰的前線，有人指揮參與者坐成一排排，並把防護裝備分發給外圍的人。雖然他們做好與警方對抗準備，但當局最後沒採取行動，示威者於晚上和平散去。

泰國網媒Khaosod昨下午約5時在Twitter報道，指周一的示威場地定於曼谷北部的3個地點。

臨時公布集會地點 現場手勢溝通

部分泰國示威者借鑑了香港反修例抗爭者的一些策略，例如年輕組織者周日直至下午3時才披露集會地點。到了約3時，他們利用facebook、Twitter、Telegram和Line等社交媒體和通訊應用程式公布集會地點，呼籲人們到曼谷最繁忙的兩個地區聚集，試圖搶先警方一步。當人群湧進集會地點後，有義工為示威者提供「速成班」，教他們一旦與發生警方衝突時的應對策略：打開雨傘、不要反抗，也不要使用暴力。他們又練習如何看手勢協助傳遞食物、水和防護裝備。

在集會現場的30歲義工蘇拉烏（Sarawut Tawan）說：「我從香港示威中學到一些技巧，例如他們互相通知及指示的方式。雨傘可以保護我們，這是我們從香港那裏學到的，我們沒有任何武器，在雨季我們手中只有傘。」參與集會的16歲示威者佩奇（Petch Radbopitch）亦說：「我們從香港學到了如何保護自己，例如他們會用聲音和信號來組織動員，用雨傘保護自己，用不同的渠道溝通。」

（華爾街日報）