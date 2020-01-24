泰蒐網媒違國安罪證 封阻Telegram 多家媒體稱堅持報道真相 「新聞工作不是罪」

泰國首相巴育政府上周四頒布緊急狀態令，其中一項措施是禁止可能影響國家安全的新聞和網上資訊發放。路透社報道，該份日期為10月16日（上周五）的警方文件寫道：「看來有內容影響國家安全、和平、秩序和人民的良好道德。」警方表示，他們從情報單位中收到消息，指網上有人以扭曲資訊的內容企圖造成混亂和推動社會不穩，已要求國家廣播及電訊委員會和數碼經濟及社會部調查Voice TV、The Reporters和英語網媒Prachathai，如果證明違法，會勒令暫停廣播、發行甚至刪除電腦資料。當地傳媒報道，另一家被審查甚至查封的網媒是The Standard，而反對派組織則是「自由青年」（Free Youth）。

指逾30萬網上信息違法 擬起訴數人

數碼經濟及社會部長普提蓬承認，政府正打擊那些轉播示威的網站或網上帳戶，並已打算起訴2至3人，而以facebook為根據的網媒，當局亦已蒐集到它們違反緊急狀態令的證據。數碼經濟及社會部則表示，已認定約32.5萬個網上信息違反電腦罪行法。

Prachathai形容政府做法是審查網媒，會盡力繼續報道。The Reporters創辦人他帕尼（Thapanee Eidsrichai）表示，仍未接獲政府命令，他們會「繼續做好其職責」。The Standard總編輯那卡倫（Nakarin Wanakijpaibul）在聲明稱會繼續根據法律賦予傳媒的自由和權利，做好本份。Voice TV表明報道時不會扭曲事實和造成誤會，亦不會破壞國家安全和公眾秩序。不在名單中的網媒《泰國民詢報》（Thai Enquirer）在Twitter發表聲明說：「新聞工作不是罪，審查不是選項。」聲明指出，巴育政府選擇在國家緊急時期審查自由派數碼傳媒，擁抱獨裁，威嚇記者，顯示了這個政府的本質。它呼籲政府立即收回成命，並與傳媒、反對派和人民對話。推動網上自由的獨立組織The Manushya Foundation斥泰國政府企圖令自由傳媒滅聲。去年由實體報轉為網上報的泰國《民族報》昨發表社評，促當局釋放被捕示威領袖，稱這是令危機停止惡化的首步。

自由青年和另一反對派組織「法政與遊行聯合陣線」（UFTD）表示，他們得知當局已要求facebook關閉他們的專頁，因此呼籲支持者改用Telegram溝通。

巴育：政府已讓步 須保護王室

另外，巴育昨提出召開國會特別會議商討局勢，稱希望化解衝突，他同時警告示威者不可以違法，呼籲他們和平集會，又稱政府已作出一定讓步。他又表明，政府必須保護王室，「這是所有泰國人的責任」。國會下議院議長、前首相川立派表示，計劃本周五非正式與政府和反對派議員開會，討論國會是否應在11月1日重開前召開特別大會商討局勢。他表示，雙方已同意開會討論。

上訴法院准學生領袖保釋

泰國上訴法院周一晚推翻下級法院決定，批准學生領袖帕努莎亞和巴利，以及示威者努占翁，每人以20萬泰銖（5萬港元）保釋。他們3人上周四在政府總部附近示威後，在國立法政大學校園內被警員持手令逮捕。上訴法院周一還批准其餘19人有條件之下保釋。

（曼谷郵報/民族報/路透社/半島電視台）