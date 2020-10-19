美逾10萬人示威 反對急於任命大法官

今次示威被視為特朗普2017年宣誓就職翌日華府舉行的「女性大遊行」翻版。主辦單位表示，全美逾400個地點均有示威者響應，包括首都華盛頓、 紐約等地，估計參與人數超過10萬。

示威的焦點之一為特朗普和共和黨人擬在選前數星期內完成最高法院大法官替補，與2016年共和黨以選舉臨近為由，拒絕為時任總統奧巴馬的最高法院大法官提名舉行聽證的做法猶如雙重標準，外界亦擔心作為虔誠天主教徒的巴雷特會推翻墮胎權。在華盛頓的最高法院外，有示威者一度與高舉胎兒圖片的反墮胎示威者衝突，最終雙方和平散去。

女性支持度 拜登拋離

現場亦有人高呼反特朗普口號，促「為女兒投票」，聲言他的總統任期將因婦女投下手中選票而終結。特朗普在女性選民間的支持度大幅落後，尤其是居於郊區的女性。

《華盛頓郵報》及美國全國廣播公司上周四（15日）公布的最新民調顯示，特朗普在女性選民中的支持率34%，少於拜登26個百分點。

（路透社/華盛頓郵報）