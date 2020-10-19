擁躉呼「鎖起州長」 特朗普未制止被轟

密歇根州拉票被指暴力煽動

特朗普在集會上抨擊惠特默的防疫措施影響當地經濟，又談及早前聯邦調查局（FBI）粉碎綁架惠特默一事，斥惠特默將自身所受威脅怪罪於他，又稱相信選民很快會令她「執包袱」。民眾隨即高呼「鎖起她」，即2016年總統大選中特朗普擁躉針對民主黨候選人希拉里的口號。特朗普當場笑着和應「把他們都鎖起來」。

惠特默同日在Twitter發表帖文，抨擊特朗普陣營的仇恨言論使她及家人和其他政府官員面臨生命危險，強調必須停止暴力煽動行為。拜登團隊亦形容特朗普對惠特默作出惡性攻擊。前白宮通訊主任斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）則批評其他共和黨人因未公開譴責特朗普煽動仇恨的行為，等同同謀。共和黨籍的密歇根州眾議院議長查特菲爾德（Lee Chatfield）試圖為特朗普辯護，指對方並沒在集會上高呼鎖起惠特默。

另外，fb全球事務及通訊副總裁克萊格（Nick Clegg）在法國《星期日報》（Journal du Dimanche）訪問中表示，fb和Instagram最近拒絕了220萬則廣告、並移除12萬則帖文，指有關廣告和帖文都試圖干擾用戶參與下月的美國大選。克萊格又稱，有1.5億則問題帖文已遭fb加上假消息的警告標示。

（Politico/華盛頓郵報/中央社）