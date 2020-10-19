法國多市悼遭斬首教師 捍衛言論自由核心價值

多個工會及反種族主義組織發動周日集會，悼念遇害教師，除了2015年曾經舉行150萬人集會、抗議《查理周刊》雜誌社受襲的巴黎共和廣場外，里昂、圖盧茲、南特、馬賽等地皆有集會。有教師工會代表上周六與教育部長會面，聲言繼續教授言論自由等艱難課題，鼓勵學生保持批判精神。

曾作投訴學生家長有親人加入ISIS

遇害的47歲教師帕蒂（Samuel Paty）10月初在公民教育課講述自由表達，展示《查理周刊》2015年1月7日受襲後發表的一幅穆罕默德漫畫，及2012年漫畫家Coco描畫赤裸穆罕默德的一幅諷刺漫畫「星星的誕生」。反恐檢察官里卡爾（Jean-Francois Ricard）稱，該校一名13歲穆斯林女生的父親指控帕蒂「傳播色情」，並在社交媒體公開帕蒂的姓名和校址，鼓動別人制止帕蒂。他指出，該名父親與已落網的一名伊斯蘭武裝分子是熟人，而父親的一名女性家人2014年赴敘利亞加入極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）。有關者與18歲疑兇安佐羅夫（Abdoullakh Anzorov，前譯阿布拉赫）關係未明。

一名14歲女學生稱，帕蒂去年也向學生展示過《查理周刊》兩幅穆罕默德漫畫。

拘留涉案疑犯增至11人

里卡爾透露，安佐羅夫居於埃夫勒鎮（Evreux），生於莫斯科，6歲時隨家人由車臣抵達法國獲庇護，此前雖曾涉輕微罪行，但未受情報機關監視。案發當日安佐羅夫在校外伺機伏襲，曾向學生探問帕蒂身在何地。他一度向逼近的警察舉刀擊刺及開槍，最終身中9槍死亡。警方在他的手機發現一幀遇害教師屍體相連同一段承認罪責的文字，上載於個人Twitter帳戶。其同校同學稱他近年變虔誠，鄰居說他為人低調，其家人亦無問題。當局昨拘留的涉案疑犯增至11人，但未透露最新被捕者的身分。

（法新社/路透社）