美危機管理機制存弱點 專家料棄「大交易」聚焦特定議題

【明報專訊】美國前國務卿基辛格本月初警告，中美領袖須為日趨激烈的競爭訂立「交戰規則」，商討叫停威脅的界限及其定義方式，否則恐如一戰前隨時擦槍走火引發世界大戰。這說法進一步呼應美國戰略界對中美缺乏有效危機管理機制的連串警告，但曾經任職白宮國家安全委員會和五角大樓的國防專家庫珀向本報稱，預期下屆美國政府將不再容許有關危機管理機制的談判跟其他中美議題掛鈎。
指北京樂於「碰運氣」施壓對手
庫珀與曾任拜登副總統亞洲政策特別顧問的斯托克斯（Jacob Stokes）上月底在美國軍事評論網站War on the Rocks撰文，敦促美國決策者須「以戰略方式思考」中美危機管理機制。二人指中國一向以戰略方式看待危機管理機制，只有在無法自信可掌握局勢升級主動權下，才肯認真執行。換言之，幾乎只在避免與美軍發生直接和傳統衝突時，才會重視相應機制，否則樂於利用「試碰運氣的威脅」來施壓牌面較弱的對手。因此二人認為美國決策者也應現實地看待危機管理機制，避免過度依賴機制工具來處理對華緊張局勢。
稱美易妥協 助長踩界行動
庫珀接受本報專訪時解釋，中方只會在事態升級選項不夠吸引（大多是指對美國的大型傳統衝突）之時，才會去限制升級的可能，但美國不理會危機管理機制的「相對價值」，只簡單接受中方大部分的提案，因此憂慮部分中美危機管理機制「會令中方領袖更有信心從事在灰色地帶的行動，而毋須面對美方大幅升級緊張事態」。
庫珀認為，北京經常要求華府犧牲自身安全利益來保護中美關係的其他部分，這點在過去幾年可見於經濟關係、外交聯繫和對抗氣候變化的合作。他說：「但我懷疑下屆華府會否參與這種形式的議題聯繫，我認為華府會代之以大體上放棄尋求跟北京達成『大交易』，並轉向更多聚焦特定議題的互動。因此，我懷疑危機管理（機制）會否跟其他議題扣緊，相信那大體上會被視為單獨的關注事項。」