美危機管理機制存弱點 專家料棄「大交易」聚焦特定議題

指北京樂於「碰運氣」施壓對手

庫珀與曾任拜登副總統亞洲政策特別顧問的斯托克斯（Jacob Stokes）上月底在美國軍事評論網站War on the Rocks撰文，敦促美國決策者須「以戰略方式思考」中美危機管理機制。二人指中國一向以戰略方式看待危機管理機制，只有在無法自信可掌握局勢升級主動權下，才肯認真執行。換言之，幾乎只在避免與美軍發生直接和傳統衝突時，才會重視相應機制，否則樂於利用「試碰運氣的威脅」來施壓牌面較弱的對手。因此二人認為美國決策者也應現實地看待危機管理機制，避免過度依賴機制工具來處理對華緊張局勢。

稱美易妥協 助長踩界行動

庫珀接受本報專訪時解釋，中方只會在事態升級選項不夠吸引（大多是指對美國的大型傳統衝突）之時，才會去限制升級的可能，但美國不理會危機管理機制的「相對價值」，只簡單接受中方大部分的提案，因此憂慮部分中美危機管理機制「會令中方領袖更有信心從事在灰色地帶的行動，而毋須面對美方大幅升級緊張事態」。

庫珀認為，北京經常要求華府犧牲自身安全利益來保護中美關係的其他部分，這點在過去幾年可見於經濟關係、外交聯繫和對抗氣候變化的合作。他說：「但我懷疑下屆華府會否參與這種形式的議題聯繫，我認為華府會代之以大體上放棄尋求跟北京達成『大交易』，並轉向更多聚焦特定議題的互動。因此，我懷疑危機管理（機制）會否跟其他議題扣緊，相信那大體上會被視為單獨的關注事項。」

（2020美國大選）