美中漸行漸遠 「戰略競爭」取代「接觸」

2018年10月，美國副總統彭斯發表特朗普政府對華新政策的演說，普遍被視為宣告1972年尼克遜訪華以來的「接觸政策」（engagement policy）壽終正寢，所謂「脫鈎」（decoupling）可能性漸受重視。但這股跨黨派戰略變化有迹可尋（見表），到後來中美貿易戰如火如荼，圍繞「新冷戰」的討論更不絕於耳。

葛來儀：選擇性脫鈎符美國利益

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問兼中國實力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）向本報直言，中美「選擇性脫鈎」是不可避免，「無關誰人入主白宮」。她解釋，中美政治體制存在鮮明差異，兩國卻又有深入的經濟相互依賴，兩相結合下導致中美之間出現的激烈對抗。在這情况下，華府尋求減少相互依賴、在涉及國家安全的特定範疇降低對華依賴、限制中國進入美國欲維持優勢的範疇等，其實「符合美國利益」。

「戰略競爭在未來很多年——如果不是數十年——很可能仍會是中美關係的中心特徵」。葛來儀認為華府與北京會在不同範疇展開競爭，並重點提到軍事和科技的部分。

談到軍事層面，葛來儀預計競爭會聚焦於兩點：一、中國對「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力的開發——即旨在防止美國軍事力量介入中國邊陲的潛在衝突，尤其是台灣海峽；二、美國維持介入能力和機動性的努力。她相信美國會繼續在南海作「自由航行行動」，並會派軍機和軍艦駛靠中國，解放軍則會尋求迫使類似行動後退。

有觀察認為，對中方反介入能力的忌憚，正是特朗普政府前年決定退出《中程導彈條約》並要求中方加入新條約談判的關鍵。美國企業研究所（AEI）研究員庫珀（Zack Cooper）兩年前接受本報訪問時，也指中美之間長期存在「中方反介入能力 vs. 美方力量投射能力」的競爭，但在中國正開發力量投射能力下，美國也變得有需要開發反介入能力。

庫珀本月再向本報稱，這趨勢仍在繼續，並提到兩個例子：一是北京正加速開發航母和其他長程系統（例如轟炸機和後勤船艦），及發展外國基地和接入點；二是美國更多討論開發長程導彈，令美軍無法在第一島鏈內巡航時仍可遠距轟炸目標。他相信未來會更多循這方向發展，「尤其如果美國國防預算面臨巨大壓力」。

談到科技層面，葛來儀則指美國會收緊對科技轉移到中國的限制，「以阻礙中國利用其『軍民融合』項目取得21世紀軍事科技的主導地位」。她直言科技會是中美競爭的中心焦點，雙方皆尋求在人工智能、量子電腦和半導體等21世紀科技範疇成為領導者。葛來儀相信中美還會對「構成國際秩序之規則及慣例」展開競爭。

周永生：戰略競爭屬正常 雙方勿誤判挑釁

外交學院國際關係研究所教授周永生向本報稱，中美社會性質和政治體制不同，存在戰略競爭肯定是不可避免，認為這「沒關係」，但雙方不要相互誤判，政策上「不要挑釁對方」，保留回復合作的可能性。

周永生呼籲美方「不能把戰略競爭當成中美關係的主要內容」。他直言中美過去都有戰略競爭，但以前有蘇聯作共同對手，冷戰結束之初美國也未把中國當成最大和最危險的對手，因此也能跟中國合作，「從這角度來說，美國政治領導人真的應改變某種思維」。

他強調中國其實「不想跟美國對着幹」，又指中方競爭形態「總體來說還是良性的」，只為國家發展和提高人民生活水平，而須在經濟和高科技領域追趕美國，屬「非常正常」。

韓磊：關係取決於雙方 不隨選舉結果改變

不過，曾任白宮國安會中國事務主任的韓磊（Paul Haenle）向本報稱，中美要回歸更具建設性的關係——「即使仍主要由競爭所定義」，並非只取決於特朗普還是拜登入主白宮後做些什麼。他強調美國大選結果不會改變中美關係進程同時取決於雙方的事實，倘若中方不願承擔自身對中美關係迄今惡化的一部分責任，雙方也無法有建設性對話，「正如中國學者陳定定在我的Podcast節目上跟我說的：『一隻手掌拍不響』」。

【中美關係篇．系列四之一】

明報記者 周宏量

（2020美國大選）