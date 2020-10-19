武器禁令到期 伊朗稱不大量採購

稱不需大殺傷力武器 將「自力更生」

聯合國安理會於2007年通過決議，禁止伊朗對外出口武器，並促所有國家避免向伊朗出口重型軍備。2015年，伊朗與英、美、法、德、中、俄6國和歐盟簽訂核協議，同意以解除國際制裁換取伊朗停止發展核武，並同意對伊朗的武器禁令會在協議生效後5年，即今年10月18日到期。伊朗外交部在聲明稱，由周日起，伊朗買賣武器的所有限制措施都會自動取消，今後伊朗可不受限制，從任何來源採購所需軍備。

外長扎里夫在Twitter稱，國際社會保護伊朗核協議，形容伊朗跟全球國防合作正常化是多邊主義和與地區和平安全的勝利。俄羅斯上月曾表示準備好促進與伊朗軍事合作，中國亦曾提及10月18日後向伊朗售武可能。歐盟的對伊武器禁運則到2023年到期。

美國以未能限伊朗核活動為由，2018年退出核協議，並在今年8月在聯合國安理會提出無限期延長伊朗武器禁運，惟遭否決，至9月再單方面宣布恢復聯合國對伊朗的制裁。國務卿蓬佩奧曾於8月表示，若中俄拒絕恢復制裁伊朗，美國絕對會制裁中俄。

（德國之聲/路透社/法新社）