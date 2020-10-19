兒稱父「盲撐」王室 父疑子遭「洗腦」

清邁一名大學生9月在facebook表示，父親因她的反君主制觀念，想控告她，還不准她用家族姓氏。曼谷19歲法律系學生達奈（Danai），是今夏上街主張改革君主制一員，與父親巴功（Pakorn）見面時便要迴避君主制話題以免口角。他說：「對於家父，國王是不可碰觸的。我反問為什麼？他說我年紀太小尚不明白。他勃然大怒，然後靜下，不跟我說話。」

新泰王不再神聖不可侵犯

父親教誨批評國王就是罪惡，達奈認為父親只是盲目愛戴君主。他在17歲第一次對父親提出對君主制的質疑，那次去戲院，達奈不想跟大隊一聽到電影播放前播《頌聖歌》就起立向國王致敬，他繼續坐着，但其父逼他起立。

巴功認為兒子受大學教師和網絡影響：「在泰國社會，有一群核心人物是反王室的。加上互聯網、社交媒體不斷湧現誤導資訊和假新聞。年輕人未經過濾便迅速全盤接收。」泰國人視君主為「半神」，覲見時要匍匐自稱「君主腳下的泥塵」。巴功生於國王普密蓬在位時，認為國王是「非常特別的存在」，他曾與先王碰過兩次面，感覺他親民隨和。巴功說：「他為人民比為自己子女所做的多。他生病時，我甘願折壽，以使他長壽一些。可是像我兒子的Z世代，沒那種經歷。」

新國王哇集拉隆功醜聞纏身，他繼位改變了一切，如今新一代已不再視王室是神聖不可侵犯的禁忌。在8月一場示威，一名學運領袖公開發言指摘政府愚弄民眾指「王室人員是神或天使的化身」，詰問「你肯定神明會有如此人格嗎？」

巴功認為追求改革君主制篤定事敗，他希望兒子智慧隨年事增長，父子想法歸一能變回親近些。

（BBC）