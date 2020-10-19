曼谷再爆萬人示威 巴育稱願聽民意 血洗陰霾籠罩 泰學生領袖：至死方休

反政府組織周日號召民眾於當地時間下午3時前往曼谷各地鐵站及輕軌站，等待公布集會地點，以擾亂警方部署，與上周六（17日）採取同樣策略。組織其後宣布在勝利紀念碑舉行集會。

上周四凌晨頒發的緊急法令後，昨仍有數以萬計示威者前往勝利紀念碑聚集，要求首相巴育下台。部分示威者走出勝利紀念碑對開的馬路，舉起象徵抗爭的三指手勢，亦有民眾高舉被捕學生領袖的畫像。現場氣氛大致和平，警方估計約1萬人參與集會。

全國大約19個地點同日舉行集會。人權律師表示，警方自上周二（13日）以來，最少拘捕80名示威者，27人仍被拘留。

《曼谷郵報》報道，政府發言人阿努差（Anucha Burapachaisri）周日表示，巴育承認示威權利，但強調必須依法示威，又稱「政府願意聆聽所有人的問題，並持續解決各方面的問題」。與上周相比，巴育的口脗稍微軟化。

彭博社分析，過去數十年泰國示威運動主要因當局鎮壓或軍事政變結束，社會其後大致恢復正常。這次學生領導的示威運動，示威者毋懼批評王室，更不是以爭取權力為目標，而是希望從根本上改變泰國的政治制度。當局如何鎮壓及平息事件成討論焦點。彭博社指政府可能要採取更進取手段，以阻止示威持續發酵，引起外界對1970年代泰國軍隊血腥鎮壓學運的恐懼。

1970年代兩場民運悲劇收場

泰國在1970年代發生過兩場歷史性的學運。1973年10月，十多名學生因派發宣傳新憲法的傳單被捕，學生組織發起反政府示威，逾40萬人參與，當年軍政府首相他儂下令血腥鎮壓，造成77人死亡，後來泰王普密蓬高調介入才得以平息。1976年10月流亡海外的他儂回國，企圖插手政治，大批學生在法政大學和平集會，其間有學生上演話劇，被指對王室不敬，觸發軍方武力鎮壓，官方稱46人死亡。

與1970年代不同，即使當局這次鎮壓了示威，仍須平息社交網絡的輿論，並要化解人們對社會不公平、腐敗和濫權的不滿情緒，這些不滿情緒增加公眾對示威的支持。泰國烏汶大學政治學系主任提提蓬（Titipol Phakdeewanich）表示：「由於這場示威由社交平台發起，所以示威的勢頭依然存在。」隨着示威領袖陸續被捕，他認為將會出現新的領袖，政府的策略有可能適得其反，最終導致更多人加入運動。

學者：青年參與因長期不滿及無經濟前景

朱拉隆功大學安全與國際問題研究中心主任蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）認為，年輕一代如此積極參與這場示威運動，是因為他們看不到經濟前景，對泰國政治體系長期積累不滿。研究泰國的學者休伊森（Kevin Hewison）稱，巴育政府沒有表現出任何妥協的意願，未來有可能發生衝突。

泰國警方上周五出動水炮車驅散示威者，外界估計即使政府準備使用武力，重演1970年代高壓手段對付示威者，也不見得示威將在短期內結束，正如學生領袖帕努蓬（Panupong Jadnok）15日（上周四）對《華盛頓郵報》稱，就算面對被捕威脅，「我們不會退縮，我們將作戰直至死亡」。

（曼谷郵報/路透社/法新社/彭博社）