美媒：中方美軍武漢播毒論 成特朗普轉軚反華導火線

對政策變調 三遠因：連任新冠香港

《華爾街日報》報道引述華府新舊官員說法稱，共和黨內部鷹派在特朗普上台之初，就致力游說特朗普對華採取強硬立場，但一直不為特朗普接納，直至3個因素和一個導火線出現。報道綜合促使特朗普對華政策轉向的三大因素：（一）首階段貿易協議達成後，特朗普的政治盤算改變，認為更強硬的對華政策有助其競選連任；（二）新冠疫情從中國蔓延開去後，跟此前不同的總統對華強硬派政策顧問開始抬頭；（三）北京在香港及其他地方的強勢行動觸怒政府官員和國會。

特朗普的資深顧問稱，並沒有某一特定會議為對中方展開攻勢一錘定音，但報道稱，隨着新冠疫情由中國蔓延到美國，導致多名美國人死亡並重挫經濟，特朗普的不滿就開始累積。一名政府官員承認，趙立堅3月在Twitter轉載陰謀論網站對「美軍武漢播毒」的指控，最為令特朗普暴怒。報道引述商務部長羅斯說：「這是一個演化過程，並非出現突如其來的事件觸發。」

鷹派投其所好 特朗普批准制裁

強硬派資深顧問隨後針對性以可令特朗普產生共鳴的方式，提出對付中國的招數，例如以facebook和Twitter等美國網絡公司無法在中國內地運作，勾起特朗普在中美談判上對「對等」原則的重視，說服他同意禁制TikTok和微信。不過，華府攻勢仍有其限制，尤其是那些或震盪全球經濟或損及特朗普連任前景的動作，例如白宮迫使美元不再接受港元掛鈎、或把大型中方銀行截斷於國際金融系統之外的提案，很快被白宮否決。

美國的新一波攻勢令中美關係跌至數十年來最低點，外界關注到如果美國變天，美國對華強硬立場會否有變。報道指出，這場對抗不大可能因誰人入主白宮而降溫，即使是民主黨總統候選人拜登的顧問也稱，他們對中方挑釁行為的分析跟特朗普政府一致。

（華爾街日報）

（2020美國大選）