帶領工黨奪半世紀佳績 可單獨執政創先河 抗疫成功 紐總理大勝連任

處理危機展領導才能 屢獲讚賞

據選舉委員會公布，中間偏左的工黨得票49.1%，遠超得票26.8%的主要對手國家黨。由此推算工黨將在國會120個議席中取64席，可單獨執政。阿德恩（Jacinda Ardern）在勝選後稱，這是近50年來新西蘭人給予工黨的最大支持，她感謝民眾相信他們能繼續帶領國家復蘇，「我們不會視你們的支持為理所當然，我可以向你們保證，我們將是為每個新西蘭人服務的政黨」。

40歲的阿德恩選前將今次大選稱為「新冠病毒選舉」，強調其政府成功杜絕病毒在社區傳播。新西蘭自2月出現首宗感染個案後，阿德恩聽從科學意見，迅即於3月封關封城，並展開大規模追蹤和檢測，又向公眾清楚傳遞疫情信息，結果全國曾經歷連續百日本地零確診，被視為國際成功抗疫案例，約500萬人口中迄今只有25人染疫亡。阿德恩個人支持率在選前升至55%。

除了疫情，阿德恩執政3年來在國家連串危機中均能展現領導才能，包括2019年3月基督城清真寺導致51人死的恐襲，事後阿德恩展現同情心，且果斷地採取槍管措施；同年年底新西蘭懷特島火山爆發造成21人死亡，阿德恩的處理手法亦獲讚賞。

疫後經濟成焦點 允創就業增基建

不過，阿德恩在首個任期未能落實其多項選舉承諾，包括消除兒童貧窮、遏抑樓價至可負擔水平、更致力應對氣候變化等。有分析指出，若非阿德恩在處理疫情得分，部分選民很可能不會投她一票。如今她成功連任，除了繼續推動未兌現的承諾，也要處理疫後經濟的挑戰。新西蘭陷入數十年來最嚴重衰退，由於封城、旅遊業停擺等原因，令4至6月的GDP萎縮12.2%。阿德恩在競選期間承諾會將施政焦點放在創造就業和基建開支上，以推動經濟復蘇。

新西蘭大選每3年舉行一次，在混合比例代表制（Mixed Member Proportional）下，選民須投兩票，一票投給政黨，一票投其選區的議員。政黨必須得票逾5%，才能在國會取得議席，另有一些議席留給毛利族候選人。若要籌組政府，一個政黨須在120個議席中贏得61席，但自1996年採取混合比例代表制以來，沒有單一政黨可獨自執政，要與其他小黨組聯合政府。

（法新社/BBC/紐約時報）