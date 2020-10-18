政府封交通 泰2萬人遍地開花示威

反政府團體昨日先通過社交媒體呼籲支持者下午3時在曼谷各地鐵和輕軌站等候集會最終地點通知。隨後，曼谷兩大鐵路系統和巴士路線昨日因應政府命令，幾乎全線停駛，以防止人群前往集會地點。下午4時，組織宣布分別在市內3處不同地點舉行抗議集會活動，大批示威者透過步行、電單車和的士等方式前往集會，不少人在途中高舉象徵反抗威權獨裁的「三指禮」。因交通受阻未能前往集會地點的民眾，則改為聚集在不同車站，多區出現「遍地開花」式小規模示威。

穿黑衣戴豬嘴 示威者：不出來沒未來

3個集會場地中，以叻拋（Lat Phrao）交叉路口人數最多，有人高呼要求首相巴育下台，亦有前線示威者分發頭盔。不少人身穿黑衣，亦有人配備防毒面具。一名18歲示威者向法新社表示：「我擔心自己的安全，但若不出來，就再沒有未來。」路透社報道，有人稱看到警方用水炮驅散示威者後感憤怒，因此加入示威，「這已經越界，我們希望向他們展示力量，以及我們不能接受其做法」。

警拒交代水炮水成分

警方強調上周五的行動符合國際標準，「無論暴力與否，所有聚集都是非法」。對於示威者稱接觸水炮水後皮膚刺痛，警方否認水中含有危險化學物質，但拒絕交代成分。

昨日的示威大致和平進行，警方改變態度，昨日只遠距離戒備，沒有驅散，而示威者晚上陸續散去，鐵路交通和巴士等8時半恢復正常服務。

泰國人權律師組織稱，上周二起有72人因示威被捕。8人昨日獲釋，包括學生領袖塔貼（Tattep Ruangprapaikitseree），他譴責當局用武力對付示威者，直斥巴育為「暴君」。被指對王后「行使暴力」、最高可被囚終身的兩名示威者當中，其中一人獲准以20萬泰銖（約4.9萬港元）保釋。

素可泰塔瑪提叻公開大學政治學家Yutthaporn Issarachai認為，反政府示威者與親王室人士的衝突，反映泰國社會仍然陷於難以解決的結構性衝突之中。他預料多名示威領袖被捕，或令組織難以採取進一步的重要戰略行動，現時巴育靠緊急法控制局勢，但長遠而言該法的合法性將受質疑，或促使更多人參與集會。

（曼谷郵報/法新社/路透社）