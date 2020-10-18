查理周刊恐襲5周年 民調：六成人支持該報

涉案3名槍手當年已遭警方擊斃，現時受審的14人被指協助襲擊。聆訊上月2日開始前，《查理周刊》重登惹爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫，該報前總部附近上月底發生持刀襲擊事件，亦令人關注聆訊會否再掀暴力事件。

被質疑作風變 針對穆斯林平民

《查理周刊》上月初刊登委託民調機構Ifop進行的調查，顯示近六成受訪者支持該報以言論自由的名義出版穆罕默德的漫畫，較2006年的38%顯著上升。惟25歲以下受訪者的支持度只有35%，並有47%稱理解某些穆斯林對漫畫的不滿。

不過，有評論質疑《查理周刊》近年作風改變，開始針對穆斯林平民，例如2018年一名穆斯林大學生參與一場無關宗教的示威時，戴着頭巾出現在電視畫面，被《查理周刊》封面漫畫繪成猴子般諷刺。問題是該學生未曾違反法國因世俗主義等原則制訂的公共學校禁頭巾法（法律不適用於大學）或禁蒙面法（她在相中未見有戴面紗或穿罩袍）。批評者指《查理周刊》應被調查有否違反仇恨言論法，只因恐襲案獲政府放任。

《查理周刊》又被質疑一邊高舉言論自由，一邊開始把它不同意的人——尤其是有關伊斯蘭教的——描繪成對法國共和政體的威脅。上月其中一期的封面漫畫中，曾著書探討穆斯林議題的資深傳媒人皮利內爾、極左政客梅朗雄和知名穆斯林學者拉馬丹被繪成接受新冠病毒檢測，題為「到底更傾向查理（周刊）抑或庫瓦奇（指2015年恐襲案的槍手兄弟）？我們等待結果！」有法國記者批評，《查理周刊》為言論自由「報仇」，卻否定對手或批評者的發言權利。

漫畫家：查理是言論自由燈塔

聆訊開始後，不少穆斯林領袖表態支持《查理周刊》，如巴黎大清真寺教長稱有關漫畫雖冒犯其信仰，但對公民亦很重要，是文化一部分。現為該報繪畫聆訊場景的漫畫家布克（Francois Boucq）則稱，外界可斥責該報是「說爛笑話的學生」，但他們有權這樣做，又形容恐襲後，「《查理（周刊）》已成言論自由的燈塔，若《查理（周刊）》消失，其他刊物應感恐懼，因接下來或是他們」。

（華盛頓郵報）