曾展諷穆罕默德漫畫 法教師遭斬首 18歲恐襲疑兇被擊斃 死前喊「真主偉大」

當地傳媒報道，遇害者是主要任教歷史和地理的47歲男教師帕蒂（Samuel Paty），任教於巴黎市西北孔夫朗—聖奧諾里訥的一間中學。帕蒂本月初上公民教育課時，曾向學生展示一幅題為「星星的誕生」的《查理周刊》諷刺漫畫，該畫作描繪伊斯蘭教先知穆罕默德赤裸蹲伏地上，露出畫上星星的臀部，以跟學生討論表達自由，惹來當地穆斯林社區不滿他褻瀆先知。警方消息指他遇害前約10日已收到恐嚇。

事發於前日下午5時，帕蒂在校外街頭遭人用刀砍劈斬首。警員接到可疑人物在學校附近徘徊的報告，前赴現場時已見事主遇害，其後在案發現場約600米外發現一名持大砍刀和氣槍的疑犯。疑犯拒捕並呼喊「真主偉大」，被警員連開數槍，最後傷重不治。

9人被拘 包括遇害者學生父母

傳媒引述執法部門消息指，疑兇是生於俄羅斯莫斯科的18歲車臣裔男子阿布拉赫．A（Aboulakh A.），當局拘留9人問話，其中4人是被槍殺疑兇的祖父母和兄弟。俄羅斯駐法國大使館已請求法國當局提供疑犯資料。其餘5名被通宵扣查者中，有兩人是遇害教師任教學生的父母，據報曾為上述課堂爭議投訴遇害教師，有3人是疑犯社交圈子成員，但未知身分有否重疊。一個Twitter帳戶在案發後張貼受害教師臉孔的相片，又稱總統馬克龍是「異教徒的領袖」，寫道：「我處決了你一條膽敢輕視穆罕默德的地獄狗。」警方正調查該個已被查封的帳戶。

展示前曾提醒 穆斯林學生：感尊重

外界相信，血案涉及帕蒂展示的諷刺漫畫，但一名家長引述其13歲兒子稱，帕蒂事前有預告要展示穆罕默德的漫畫，先詢問學生誰是穆斯林，提醒他們如感到冒犯，可先離開課室，還補充稱：「我不想傷害你們的感情。」其兒子是穆斯林，認為帕蒂的做法出於善意及「尊重他們的信仰」。

該課堂的兩三日後，帕蒂與校長跟為此投訴的穆斯林家長們開會討論，據說會面氣氛客氣。但一名穆斯林男子本月9日在Twitter上載片段，宣稱其女上完該課堂感到不安，他指摘教師道：「這惡棍不應留在國家教育體制，不該再教我們的子女。他該去教育自己。」消息指該名父親已被警方拘留。

政界同炮轟 馬克龍：分化不了法國

馬克龍前晚在總理等陪同下親赴案發現場，稱死者因「教導學生言論自由，有相信與不相信的自由」而被「暗殺」。他斥事件為「伊斯蘭恐怖主義」，並說：「這是我們的戰鬥和攸關存亡……恐怖分子分化不了法國，愚昧主義不會得逞。」法國政界不論左右到譴責今次暴行，極左「不屈法國」領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在社交網站寫道：「殺人犯自認成了他口中的神。他污衊了他的宗教。」極右派領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）說：「我們是在法國，無法容忍如此程度的野蠻。」

（法新社/路透社/中央社）