世衛：瑞德西韋無助醫新冠 暫不發用藥指引

報告指暫無現存藥物可醫新冠

今次研究獲世衛資助，今年3至10月期間在逾30國進行，受試者為11,266名新冠病毒肺炎住院患者。研究針對有望用於治療新冠病毒肺炎的現存藥物，包括瑞德西韋、抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）、HIV混合藥物「洛匹那韋/利托那韋」（lopinavir/ritonavir）和干擾素（interferon）。研究發現，沒有一種藥物能明顯影響死亡率或降低病人的供氧需要，對病人住院時間的影響亦甚少。研究數據有待審核。世衛稱暫不會為應否使用瑞德西韋治療新冠病毒肺炎發出指引，料在研究數據完成審核後2至3星期後公布。

藥廠：研究未經同行審批

瑞德西韋原用作治療伊波拉病毒感染及丙型肝炎。美國國立衛生研究院（NIH）今年4月試驗顯示，瑞德西韋能把新冠病毒肺炎患者的康復時間從15日減至11日，美國及歐盟隨後「局部批准」應用此藥。本港早前曾對瑞德西韋進行臨牀試驗，今年7月藥劑業及毒藥管理局亦有條件批准瑞德西韋在港註冊。

研製瑞德西韋的藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）7月曾公布數據，稱藥物或可降低死亡率，但研究結果未在隨機對照試驗中獲確認。公司回應稱，留意今次研究數據未有在同行評審前已公開，又稱其他已通過同行評審的研究已證明藥物具臨牀好處。

耶魯大學的傳染病專家馬利尼斯（Maricar Malinis）稱，基於過往的研究，今次研究結果並不令人太驚訝，但基於研究對象廣泛，仍相當具影響力。他表示，雖然研究顯示瑞德西韋無助改善病人死亡率，但相信病發初期或有幫助。

（金融時報/紐約時報）

（抗疫新階段）