日媒：政府決定百萬噸核廢水排海

容器2022年爆滿 擬稀釋後排放

東京電力公司福島第一核電站在2011年「3‧11」大地震時遭海嘯襲擊，導致核反應堆冷卻系統失靈造成嚴重輻射泄漏。核廢水是冷卻反應堆內熔融核燃料棒時產生的輻射污水，那些透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質的水，目前有約123萬噸，且以每天約170噸的容量持續增加，暫時存放在現場附近約1000個巨型容器內，有關設施預計在2022年「爆滿」。今年2月，經濟產業省的專家小組提出將核廢水稀釋到國家標準以下濃度後，再排放到大海或大氣中，其中前者實際上更可行。4月起，中央政府七度與地方政府、農林水產業者等相關團體開會聽取意見。

共同社等多個傳媒報道，政府基本上已決定將核廢水排放入海。日本放送協會（NHK）引述消息稱，經濟產業省官員周四到福島縣地方政府開會，亦是以排放入海為前提解說。內閣官房長官加藤勝信昨日表示：「我們不能再拖延處理廢水計劃的決定，以免阻礙福島第一核電站的退役工作。」經濟產業大臣梶山弘志昨日亦稱，為免阻礙核電站退役，政府要快速作出決定。他指政府將詳細整理至今取得的意見，「在適當時間負起政府應負的責任，提出最後結論」。

殘留物健康影響微 濃度僅標準1/40

《朝日新聞》報道，由於要建設相關過濾設備，預估最快2022年才會開始排核廢水入海。核廢水以現行技術處理後仍會殘留輻射物氚（tritium），氚對人體影響較少，國際社會現時都容許一般核電站產生的含氚廢水排入海，是受國際認可。報道稱將去除氚以外輻射物質的核廢水，加水稀釋500至600倍後排入海中，預料排出時的氚濃度，只有國家規範標準的約四十分之一。《讀賣新聞》指，整個處理和排放廢水過程將長達約30年。

漁業界憂礙出口 環團稱後果難料

排核廢水排入海的做法一直受漁農業人士反對，上周漁業組織代表才敦促政府不要這樣做，以免令業界多年來修補水產安全信心的功夫白廢。鄰國韓國至今仍禁止該區食物入口，環保組織亦警告排放核廢水入海會對環境造成不可知的後果。台灣原能會昨日表示，一旦日方確認排放進程，將即時加強對台灣海域的輻射監測，確保國民健康。

（法新社/路透社/共同社/中央社）