Twitter改政策 准發布黑客取得內容

《紐郵》報道新政策下仍封

Twitter政策總監加德（Vijaya Gadde）表示，該平台「相信標籤帖文並讓人們自行檢閱有關內容，更有利公眾利益和對話」。惟《紐郵》的報道包含電郵地址等個人信息，在新政策下仍會被封鎖，用戶可發布沒個人信息的版本。在原本的政策下，該平台禁止用戶分享或鏈接到黑客入侵取得的資料。多爾西周三晚承認在處理《紐郵》報道上溝通並不理想，又稱在沒交代來龍去脈就禁止分享相關網站連結，做法不可接受。

參議院將決定傳召Twitter及fb作供

參院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）和共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，委員會將於下周二投票，決定是否傳召多爾西下周五到聽證會作供。

克魯茲斥Twitter的做法「干預選舉」，另一參議員霍利（Josh Hawley）則希望同時傳召facebook（fb），後者以第三方機構正坐事實查證為由，限制該報道在網上廣傳。

《紐郵》公開多封聲稱來自亨特電腦的郵件，包括一封2015年的電郵，內容是烏克蘭能源公司Burisma高層感謝亨特邀請他見其父親拜登，當時亨特是該公司董事局成員。拜登競選團隊否認有過該次會面。競逐連任的特朗普周三再度指控拜登出任副總統時，施壓烏克蘭將檢察總長紹金（Viktor Shokin）革職，原因是後者調查Burisma。事實查證網站FactCheck.org撰文反駁，紹金因涉貪被革職，當時國際社會和烏克蘭反貪組織亦促當局解僱紹金。

（彭博社/華爾街日報）

（2020美國大選）