稱一無所知 特朗普拒譴責「匿名者Q」

當特朗普周四被格思里問到會否譴責「匿名者Q」時，直言對「匿名者Q」一無所知，接着說有聽過該組織，但迴避譴責。YouTube同日宣布已經移除有關「匿名者Q」的相關影片和頻道，未來數周將擴大內容政策，打擊更多仇恨言論及不實資訊。

被問轉發「拉登未死」 稱不知情

特朗普早前在Twitter轉發一篇主張恐怖組織蓋達已故領袖拉登死亡是騙局的文章，還聲稱時任副總統拜登可能已下令處死知道真相的美國海軍海豹突擊隊成員。在格思里再三追問下，特朗普強調自己對事件不知情。

前白宮新聞秘書弗萊舍（Ari Fleischer）斥NBC節目是「審問」，霍士新聞主持漢尼蒂（Sean Hannity）質疑格思里存偏見，指她經常打斷特朗普說話。

（紐約時報/CNN）

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