「拜登贏中國贏」 特朗普大打中國牌 已一段時間沒與習通話

警告拜登當選將受中國黑材料要脅

《紐郵》周三引述疑從亨特電腦中發現的電郵，表示他與中國民營巨企華信能源董事長葉簡明等海外商人涉及利益協議，拜登團隊周三已否認指控。特朗普周四向霍士新聞引用有關報道，警告如果拜登當選，可能遭中國政府用黑材料要脅，「中國將擁有美國」。特朗普又表示，基於對中國處理新型冠狀病毒疫情的關注，自己已有一段時間沒有和習近平通話，「因為我不想和他說話」，但拒絕評論習近平有否嘗試與他聯絡。他又稱，自己當選後打破外界指美國經濟規模到2019年會被中國超越的預期，並將之歸功於他2018年起向中國實施的關稅與反傾銷政策，強調中國按今年1月簽訂的中美貿易協議，仍繼續購買美國貨品，又聲言會從中國身上取得資金用於刺激本國經濟。

特朗普同日在北卡羅萊納州出席競選活動時，亦再次以《紐郵》報道批評拜登父子貪腐，警告拜登當選後將在亨特拉攏下與中國合作，令美國職位流失至中國，揚言「拜登贏了，就等於中國贏了」。

拜登續批評特朗普抗疫失敗

拜登與特朗普在辯論取消後，最後皆改以市民大會取代辯論，兩人活動地點雖然不同，但在同一時段進行，較勁意味濃厚。當晚出席在邁亞密舉行的全國廣播公司（NBC）答問大會時，特朗普為自身抗疫工作辯護，否認淡化疫情，強調「療法不應比病情更嚴重」，並再次指摘中國於延誤處理疫情的責任，反斥拜登與民主黨人反對向中國及歐洲實施旅遊禁令。同一時間在費城出席美國廣播公司（ABC）答問大會的拜登，則斥特朗普在疫情下毫無作為，包括堅持不戴口罩。

兩答問會同時舉行 網民斥剝削權利

不過，這兩場答問大會亦惹爭議，有保守派人士批評拜登答問大會的主持人全程沒有就《紐約郵報》指控拜登兒子亨特的報道提問，而特朗普則在答問大會上被主持不斷追問，惹保守派陣營批評傳媒偏袒拜登。網民則批評較後決定為特朗普舉行答問大會的NBC選擇在拜登的答問大會的相同時段舉行，剝削觀眾完整收看兩場大會權利。

目前《紐郵》報道對選情的影響仍未明朗。美國全國廣播公司新聞節目和《華爾街日報》周四公布的最新民調顯示，拜登的支持率為53%，領先特朗普11個百分點，差距比二人首次辯論之後的民調縮小3個百分點。

（路透社/紐約郵報/霍士新聞）

（2020美國大選）