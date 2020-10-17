泰警射水炮 示威者傘陣抵擋 泰王：國家需愛國家和君主制的人民

【明報專訊】泰國曼谷昨（16日）再有千計民眾無懼禁令上街示威，警方晚上發射水炮驅散。當地警方同日拘捕兩名示威者，他們被指在周三有份妨礙王后素提達的車隊，被控對王后「行使暴力」，罪成最高可被囚終身，是今次示威浪潮以來最嚴重控罪。內閣正式通過緊急狀態令，法令由周四計起實施30天，措施包括禁止5人或以上的政治集會等。另外，泰國電視台昨日播出國王哇集拉隆功日前向北部前共產黨人發表的預錄講話，他說國家需愛戴國家和君主制度的人民。
兩人對王后「行使暴力」被捕
防暴警察昨提前到周四有過萬人示威的拉差巴頌路口戒備，示威者改到鄰近地點聚集，法新社估計約2000人出席。手持警棍和防暴盾牌的警察趕到新示威場地，封鎖附近道路和地鐵站，並向示威者發射水炮。有示威者持雨傘抵抗，亦有人向警員投擲膠樽還擊。
同日較早時間，刑事法院向兩名示威者發出拘捕令，指他們涉嫌試圖傷害王后。泰國刑法110條規定，任何人對王后、法定繼承人或攝政王行使暴力，可被判監16至20年或終身監禁。該法甚少被動用，至今被捕的示威者主要被控煽動叛亂罪和違反防疫限制等。王后素提達的車隊周三駛經示威場地時，示威者跟王室支持者發生衝突，亦有人向車隊高叫口號和舉起象徵反抗威權獨裁的「三指禮」，政府其後以此事為由，周四凌晨頒布緊急狀態令。
首相警告倘局勢升級將宵禁
首相巴育昨日在緊急內閣會議後表明不會辭職，並警告若局勢升級，不排除宵禁。有人在聯署網站Change.org，要求將泰王哇集拉隆功列為德國的「不受歡迎人物」，泰國政府其後封鎖網站，並指有關內容違反該國的電腦罪行法。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發言人對泰國局勢表示關注。