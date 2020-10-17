泰警射水炮 示威者傘陣抵擋 泰王：國家需愛國家和君主制的人民

兩人對王后「行使暴力」被捕

防暴警察昨提前到周四有過萬人示威的拉差巴頌路口戒備，示威者改到鄰近地點聚集，法新社估計約2000人出席。手持警棍和防暴盾牌的警察趕到新示威場地，封鎖附近道路和地鐵站，並向示威者發射水炮。有示威者持雨傘抵抗，亦有人向警員投擲膠樽還擊。

同日較早時間，刑事法院向兩名示威者發出拘捕令，指他們涉嫌試圖傷害王后。泰國刑法110條規定，任何人對王后、法定繼承人或攝政王行使暴力，可被判監16至20年或終身監禁。該法甚少被動用，至今被捕的示威者主要被控煽動叛亂罪和違反防疫限制等。王后素提達的車隊周三駛經示威場地時，示威者跟王室支持者發生衝突，亦有人向車隊高叫口號和舉起象徵反抗威權獨裁的「三指禮」，政府其後以此事為由，周四凌晨頒布緊急狀態令。

首相警告倘局勢升級將宵禁

首相巴育昨日在緊急內閣會議後表明不會辭職，並警告若局勢升級，不排除宵禁。有人在聯署網站Change.org，要求將泰王哇集拉隆功列為德國的「不受歡迎人物」，泰國政府其後封鎖網站，並指有關內容違反該國的電腦罪行法。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發言人對泰國局勢表示關注。

（法新社/路透社/曼谷郵報/BBC）