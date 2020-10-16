么子染新冠康復 特朗普乘機籲復課

特朗普是在10月2日凌晨公布他與梅拉尼婭在之前一天確診感染新冠病毒，白宮後來表示巴倫檢測呈陰性，不過梅拉尼婭周三在白宮網站發文講述自己染疫經歷，並披露「當他（巴倫）再接受檢測並呈陽性後，我的恐懼就成真了」。她在文中稱，幸而巴倫是個強壯少年，沒出現病徵。

梅拉尼婭沒交代巴倫何時檢測呈陽性，白宮官員亦沒解釋為何沒公布巴倫確診的消息。

特朗普周三借幼子染疫作宣傳「武器」，他向集會的支持者稱，他甚至不認為巴倫知道自己受感染：「因為他們年輕，免疫系統很強，能夠抵抗病毒。」他以巴倫作例子，呼籲讓兒童回校。

傳訊主管確診 賀錦麗暫停行程

另外，民主黨副總統候選人賀錦麗的傳訊主管接受新冠病毒測試呈陽性後，賀錦麗暫停周四活動行程，但她毋須隔離，並將於下周一（19日）重新出發競選。

（BBC/路透社）