Fb Twitter阻轉載拜登子負面報道 稱內容未證實 保守派特朗普陣營轟偏幫

電腦送修 特朗普狂迷店主複製資料

《紐約郵報》周三刊登一則題為《證據確鑿的電郵揭露亨特．拜登如何引薦烏克蘭商人給擔任副總統的父親》。報道指出，2019年4月有人在拜登老家特拉華州將手提電腦送到一間電腦維修店後沒取回，店主無法確認送修者是否拜登兒子亨特（Hunter Biden）本人，但電腦貼了一張「博‧拜登基金會」（Beau Biden Foundation）的貼紙，博是拜登的長子，他於2015年病逝。店主向聯邦調查局（FBI）通報這事件，FBI於2019年12月取走該電腦，但店東在交出電腦前複製了硬碟內容，並交給前紐約市長朱利亞尼的律師。總統特朗普前顧問班農和現任私人律師朱利亞尼上月底告知《紐郵》該硬碟的存在，後者周日將之交給《紐郵》。美國網媒Daily Beast其後披露該名店舖東主是來自特拉華州威爾明頓的艾薩克（John Paul Mac Isaac），報道指據社交網舊貼文顯示，艾薩克是一名狂熱的特朗普支持者。

《紐郵》周三公開聲稱來自亨特電腦內多封郵件，其中一封是2015年4月，當中烏克蘭能源公司Burisma董事顧問波扎爾斯基（Vadym Pozharskyi）感謝亨特邀請他到華盛頓見其父親拜登，但內容沒顯示兩人會面時間及是否確實見過面。當時亨特加入Burisma董事局一年。報道又公開一封2014年5月的電郵，顯示波扎爾斯基詢問亨特可以如何發揮其影響力幫助公司。

子涉牽線烏克蘭油企晤拜登

拜登競選團隊並未否認該部電腦的存在，但表示翻查過拜登那段時間的官方行程，並沒找到《紐郵》指控的那次會面。

Twitter周三阻止用戶發布該報道的連結或圖片。Twitter表示，限制轉貼是因質疑有關報道的資料源頭，稱公司政策「禁止直接散播透過黑客取得包含私人信息的內容」。Twitter周三更封鎖分享該報道的白宮新聞秘書麥肯內尼的個人帳戶。fb亦限制該報道在網上廣傳，稱質疑有關報道的真確性。《衛報》形容，Twitter今次針對重要新聞發布的做法前所未見。

保守派和《紐郵》抨擊Twitter和fb此舉是為了保護拜登和幫助他競選。特朗普則炮轟Twitter和fb做法「恐怖」。共和黨參議員克魯茲向Twitter總裁多爾西（Jack Dorsey）發信，稱Twitter審查該則報道非常虛偽，「因它容許用戶分享消息來源更薄弱、批評其他候選人的報道」。

與華企分股協議 年賺7800萬

《紐約郵報》昨再披露新的電郵內容，其中一封抄送亨特、日期為2017年5月13日的電郵，提到要為6名參與不具名企業項目的「酬勞方案」。信中亨特被稱為「視乎與CEFC（華信能源）協議的主席/副主席」，並提到分配「股本」的「臨時協議」，《紐郵》質疑「20 H」意思是亨特佔兩成。《紐郵》引述的另一封電郵，則顯示亨特提到跟「董事長」達成的協議，就平分控股公司股權，預期為亨特每年帶來逾1000萬美元（逾7800萬港元）收入。《紐郵》指信中提到的「董事長」是時任華信能源董事長葉簡明。

（衛報/法新社）