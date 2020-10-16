法國9市宵禁4周 限聚6人

晚9朝6 初犯罰1226元

實施宵禁的包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲等，有約2200萬人受影響，晚上9時至翌早6時沒合理原因不得外出，政府亦尋求延長宵禁安排至6星期。重要僱員獲准在宵禁期間活動，而違規者會被罰款135歐元（約1226港元），重犯者罰款會增至1500歐元（約1.36萬港元）。新措施亦禁止住宅多於6人共處，但大家庭除外，另一方面學校會繼續開放，而民眾亦可在日間來往不同地區。馬克龍公布措施前，政府就率先宣布全國再進入「衛生緊急狀態」，讓當局更容易執行限制措施。

周三錄得19,724宗新症的英國亦將執行新限制措施，衛生大臣夏國賢指英國倫敦和埃塞克斯的疫情警報級別在周五午夜會升至第2級，這代表家庭不可在酒吧和餐廳聚會，人們應避免乘搭公共交通工具。倫敦市長簡世德警告民眾他們將會有一個很艱難的冬天。曼徹斯特的警報級別被指或升至最高第3級，夏國賢稱仍跟地區領袖商討，因此未有決定；利物浦周三成為首個警報列為第三級的城市，酒吧餐廳要暫停糖業，亦禁止大型聚會。

德國總理默克爾周三宣布要求每10萬居民有逾50宗病例的地區，當地的酒吧餐廳要在晚上11時關門；私人聚會亦限於兩個家庭，上限為10人。西班牙加泰隆尼亞亦宣布當地餐廳只可提供外賣。捷克周二起亦局部封城3周，學校、大學會堂和酒吧等要關閉。

（金融時報/BBC/路透社）

（抗疫新階段）