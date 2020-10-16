「沉默大多數」未響應 政府拖字訣消耗示威

改革王室訴求被指過火

示威者此前有三大訴求，包括解散國會重新大選，修改軍方撰寫的憲法，以及停止滋擾反對派，上月19日在曼谷大皇宮外的皇家田廣場舉行的示威中，學生領袖更破天荒要求改革王室，不少專家估計可能因而影響示威人數，周三的示威響應者便僅數千。宣讀改革君主制宣言的學運領袖帕努莎亞（Panusaya Sithijirawattanakul）承認，示威陣營對王室的立場可能影響外界對示威的支持度。

哥本哈根大學政治學教授麥卡戈（Duncan McCargo）上月在《外交政策》雜誌撰文，指出示威者未能拉攏沉默的大多數支持，除了紅衫軍曾加入示威陣營，再掀多年來涉及階級分歧的「紅黃之爭」外，力倡改革、質疑現有建制的年輕世代亦被許多較年長者視為不尊重傳統。提出改革王室雖能取悅示威核心支持者，但卻令許多本來不滿政府處理疫下經濟不力的民眾對示威卻步。

學者：較年長者感不尊重傳統

與此同時，政府可能趁學運無法擴展而選擇拖延，任由反對聲音逐漸消散。泰國國會9月底突然推倒修憲草案的表決，重新設立委員會審視各個黨提案的一著，便反映國會對示威者的訴求可能並不重視。麥卡戈認為，示威陣營未來必須要爭取更多不同世代與政治立場的支持者，特別是認同應保持軍方與王室權力平衡的中間派，向政府施壓。

泰國公共電視台分析認為，與1973年學運中，時任泰王普密蓬介入促使軍政府下台，成就泰國政治轉型的情况不同，如今泰國王室亦成改革目標，同時欠缺有力居中斡旋者，政治僵局難解。

（曼谷郵報/外交政策/CNN）