泰頒緊急法 拘3示威領袖 禁5人以上政治集會 曼谷千人毋懼續抗爭

首相斥周三集會影響王室車隊

曼谷周三有示威者從民主紀念碑遊行到政總，其間王室車隊駛經當地，示威者一度跟王室支持者發生衝突，亦有人向王后素提達的車隊舉起象徵反抗威權獨裁的「三指禮」。政府在凌晨頒布「嚴重的緊急狀態令」，首相巴育指控有人「煽動和舉行公眾集會，有違曼谷的公眾集會法，對民眾造成動盪和騷亂」，又斥示威者的行為影響王室車隊。

由今年2月遭解散的「未來前進黨」重組而成的「前進黨」昨表示，示威者當時不知道王室車隊會經過集會地點，實際上亦有讓路，譴責政府頒布緊急狀態令的決定。前未來前進黨領袖他納通促當局釋放所有被捕者。有泰國傳媒則指示威者早於9月已公布示威計劃，質疑王室支持者以至車隊的路線和時間表刻意與示威重疊。

影響國安新聞網上消息禁發布

緊急狀態令在凌晨4時生效後，警方隨即驅散在政總外紮營留守的示威者。法令除了禁止5人或以上的政治集會，亦允許當局沒收「涉嫌引致緊急狀態的電子通訊設備、數據和武器」，並禁止發布可能影響國家安全的新聞和網上消息等。

最少3名示威領袖被捕，包括人權律師阿農、學生領袖巴利，以及在8月朗讀改革君主制宣言的帕努莎亞。帕努莎亞在酒店房間被捕時一度躺在地上抵抗，最終被警方用輪椅帶走；阿農則在facebook稱自己在沒律師的陪同下，被強行用直升機帶到北部城市清邁，他因8月的演說在當地被控煽動叛亂。

數千名示威者昨下午無視緊急狀態令，在曼谷繁忙的拉差巴頌路口聚集。示威者高呼「巴育下台」和「釋放我們的朋友」等口號。有示威領袖明言不會退縮，亦有領袖稱示威者有必要改變策略，今次不會留守至過夜，未來會繼續舉行快閃集會，堅持要求巴育下台、改革王室制度等訴求。警方事前表示會出動2000警力戒備，警告呼籲民眾出席集會和出席者都將面臨法律訴訟，警方亦正就在社交媒體發布非法信息的人採取行動。

學者：只打壓不改革 恐衝突惡化

外界觀察認為，周三的集會選在10月14日是紀念47年前推翻軍事獨裁者他儂的1973年泰國學運，亦盼奠定泰國政治又一分水嶺。泰國瑪希敦大學政治系副教授潘查達指出，由於時機敏感，政府將大力控制今次示威。朱拉隆功大學安全和國際問題研究所總監蒂提南形容，現時的局面不穩且一觸即發，雖然示威領袖被捕令運動受挫，但他認為民間的不滿擴大和加劇，若政府只打壓示威而不作任何改革，恐導致更多激進行動和衝突。

（曼谷郵報/路透社/法新社）