拜登佛州拉票 斥特朗普當長者消耗品

拜登周二在佛州一家社區中心發表講話，他對現場的年長選民說，特朗普毫不在乎新冠疫情對高風險人士構成的威脅，並批評對方處理疫情的方法有錯：「對特朗普來說，你們可被犧牲，你們可被遺忘，你們實際上什麼都不是，他就是這樣看待長者、這樣看待你們。」拜登演說時全程戴口罩，與特朗普的作風大相逕庭。特朗普2016年大選拿下佛州，但目前民調顯示拜登在該州領先。

兩州啟提前投票 選民踴躍

另外，在喬治亞州和得州，提前投票經已展開，選民踴躍投票，得州票站外大排長龍。在得州人口最多的哈里斯縣（Harris County），當地選務官員表示，選民在提前投票首日投出6.8萬張選票，刷新紀錄。至於喬治亞州，有選民在周一首天提前投票日就花約5小時排隊才完成投票。喬治亞州州務卿辦公室數據顯示，當日錄得超過12.8萬人投票，打破上屆紀錄。

（衛報/中央社）

（2020美國大選）