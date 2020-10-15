一度與「保王黨」衝突 「三指禮」迎泰王 泰示威者政總外紮營留守

警設路障泊大巴阻示威 後讓步

示威者昨日從民主紀念碑出發前往政府總部大樓，出發時大叫結束獨裁的口號，而紀念碑附近聚集大批身穿黃衫、等候泰王車隊經過的王室支持者，路透社報道稱相信當中混雜了保安和政府人員。

遊行期間警方多處設置路障，例如阻止示威者行經其中一條道路，又在另一段路面用4輛警方巴士封鎖，示威者曾嘗試推走其中一輛巴士，但被示威領袖叫停。警方後來批准示威者繼續遊行，路障改設在鄰近政府總部的彭世洛路（Phitsanulok Road）。示威者堅持繼續遊行後，警方亦再往後退。泰王車隊駛經期間，有示威者向車隊行象徵反抗威權獨裁、源自電影《飢餓遊戲》的「三指禮」。

經過約4小時遊行後，人權律師阿農（Anon Nampa）下午6時宣布抵達遊行目的地，示威者領袖表示會在大樓外集會留守最少3日，迫使巴育下台。示威者遊行期間一度跟部分王室支持者和警方起衝突，但遊行整體大致和平。當局表示有逾5000人參加遊行，法新社記者則估計有逾1萬人。

學者：動員「保王黨」是危險遊戲

親王室集會規模向來較少，但今次等候泰王車隊的人數大增。法政大學教授普拉賈克（Prajak Kongkirati）指建制一方動員保安部隊和王室超級支持者跟示威者對峙，是在玩非常危險的遊戲。政府發言人表示已要求警方避免不必要衝突。

（綜合報道）