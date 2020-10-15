中俄入選人權理事會 美炮轟聯國

【明報專訊】聯合國人權理事會周二（13日）投票改選部分成員國，15個當選國家包括被西方抨擊侵犯人權的中國及俄羅斯。美國國務卿蓬佩奧周二批評聯合國大會再選出人權紀錄不良的國家為理事會成員，進一步肯定美國退出理事會的決定正確。中國表示會以此為契機繼續支持多邊主義。
人權理事會共有47席，按不同地區劃分席位，成員國要為推廣和保障人權而努力。全部193個成員國都可投票選出各地區理事會成員，今次改選15席，其中亞洲地區有5國競逐4席。過去4次當選人權理事會成員的中國，今次以139票再當選，是亞洲區4國中得票最少，亦低於2016年當選時所得的180票；兩年前發生異見記者卡舒吉懷疑被當局買兇殺死而備受批評的沙特，僅獲90票敬陪末席；亞洲地區另外3席由巴基斯坦、烏茲別克和尼泊爾取得。
人權觀察：得票減反映人權紀錄惹質疑
中俄人權紀錄屢受批評，中國被指在新疆把數十萬計維吾爾族穆斯林送往「再教育營」，俄羅斯被指涉打壓異見者，包括毒害反對派領袖納瓦爾尼。人權觀察組織的駐聯合國主任夏邦諾（Louis Charbonneau）表示，中國得票減少反映更多國家對中國糟透的人權紀錄感不安。蓬佩奧亦發聲明批評聯合國大會再次選出人權紀錄惡劣的國家為理事會成員。美國2018年宣布退出人權理事會，時任駐聯合國大使黑利批評理事會是玩弄人權的虛偽組織。
（衛報/路透社/法新社）
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