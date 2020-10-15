感染率全歐最高 捷克禁堂食限聚6人

歐洲疾控中心周二指出，捷克過去14天新增55,538宗確診，超過德國的42,032宗，但後者人口是捷克的8倍，周三單日新增超過8000宗個案，現時感染率為每10萬人有581.3宗。學校、酒吧和夜總會關閉直至11月3日，所有餐廳僅提供外賣服務，直至晚上8時，大學宿舍也暫時關閉，無論室內或室外聚集人數不可多於6人。捷克3月時快速實施封城，但到6月底疫情趨緩後解除限制措施，毋須強制戴口罩。

法媒：馬克龍研部分城市宵禁

荷蘭周三錄得7393宗確診，再現單日新高，過去14天荷蘭的感染率排歐洲第三，僅次於捷克和比利時。當局周三晚上10時起局部封城4周，酒吧、餐廳及咖啡館關閉，13歲以上民眾在室內必須戴非醫療用口罩。法國巴黎的醫院深切治療病牀使用率急增，預計下周90%牀位將被佔用，總統馬克龍周三（14日）晚將宣布推出更嚴格的限制措施，當地傳媒指周二晚的內閣會議討論到部分城市宵禁，包括巴黎和里爾在內確診個案較多的城市。

德單日破5000宗 4月至今首次

德國周三錄得超過5000宗新增確診，是今年4月以來首次單日突破5000宗，每10萬人感染率超過50人。法新社取得德國政府計劃加強限制措施的草案，周三將與16個州的首長商討，一旦有地區7日內每10萬人新增35宗感染，就實施新限制措施，包括在更多地方戴口罩及限制私人活動人數等。

（BBC/法新社）