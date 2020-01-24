7年4000本護照賺540億 多中俄富豪申請

「黃金護照」計劃推出初期，申請人須提供沒有犯罪紀錄證明，但被批評規例寬鬆。當局2019年收緊規定，禁11類高風險人士申請，包括因地位顯赫或有很大影響力、被視為貪污風險較高的「政治人物」（politically-exposed person），正接受調查、面臨被控、曾被定罪或受國際制裁者亦被禁申請。

華裔亞洲女首富一馬貪案華商獲批

半島電視台8月報道，當局2017至2019年共批出1400本護照，其中逾500本發給中國人，包括亞洲女首富、碧桂園聯席主席楊惠妍。半島電視台指出，取得護照者中至少60個是「高風險人士」，可能不符新收緊的規例。

路透社去年調查指出，專制統治柬埔寨35年的首相洪森（Hun Sen）的8名親屬，透過黃金護照制度入籍塞浦路斯，同年塞浦路斯傳媒報道，早於2015年當局就給予大馬華裔富商劉特佐公民身分。報道指出，劉特佐2015年在塞國著名度假城鎮阿依納帕買了一個500萬歐元物業，獲公民身分。劉特佐因「一馬」涉貪案被大馬通緝，目前潛逃國外。2018年《衛報》曾報道俄羅斯寡頭德里帕斯卡（Oleg Deripaska）購得塞浦路斯「黃金護照」，他因涉及洗黑錢等罪行，被美國列入制裁名單。

去年認錯收緊 撤銷26人護照

塞浦路斯去年11月承認過去處理一些公民申請時出錯，例如沒針對「高風險人士」設定限制標準，宣布取消26名外國富豪投資者及其家屬的護照。報道指出，26人中包括劉特佐，另有5名中國人、9名俄羅斯人和8名柬埔寨人等。

（BBC/半島電視台/金融時報）