黃金護照涉助「罪犯」入籍 塞浦路斯煞停 記者放蛇揭發 涉事眾議院主席停職

「華商」查詢 眾院主席稱用影響力協助

半島電視台周一（12日）公開偵查報道，兩名記者化名比利（Billy）和安吉（Angie），比利偽裝成中國富商X先生的中間人，聲稱X先生擁有香港身分證，因洗錢被定罪，安吉則偽裝是比利的助理。根據法律，有案底人士無資格申請塞浦路斯「黃金護照」。記者放蛇時向塞浦路斯眾議院主席西盧里斯（Demetris Syllouris）及國會議員喬瓦尼（Christakis Giovanis）查詢有關「黃金護照」申請事宜，並拍下影片。西盧里斯在片中表示，願意利用自己的影響力，為X先生提供協助。

喬瓦尼告訴記者，他會確保商人取得護照，「這不容易，但我可以保證，我們會盡力做好，我相信我們有這方面的經驗」。當地律師皮塔德吉斯（Andreas Pittadjis）聲稱，曾協助一名因貪污和洗錢被判入獄兩年的人取得塞浦路斯「黃金護照」，並建議X先生改名，以新身分申請護照。

歐盟斥難以置信 塞政府調查

報道刊登後，歐盟委員會發言人周一發聲明稱「難以置信」。塞浦路斯當局正徹查案件，西盧里斯是繼總統阿納斯塔夏季斯（Nikos Anastasiades）後，塞浦路斯第二高級的國家官員，他周二表示在調查完成前，將放棄擔任眾院主席一職，喬瓦尼亦辭去眾院議席及其在勞動人民進步黨所有職務；二人否認有不當行為。塞浦路斯政府宣布，基於「黃金護照」計劃存在弱點及被濫用，決定於11月1日起暫停。不過，歐盟官員懷疑塞浦路斯政府可能推行修正方案，透過其他方式吸引外資。

投資門檻2000萬 成入歐盟跳板

早於8月，半島電視台稱取得「塞浦路斯文件」（The Cyprus Papers），包括1400多份由塞浦路斯管理的塞浦路斯投資計劃（CIP）的批准申請。塞浦路斯經歷金融危機困境後，2013年推出CIP，吸引外國人以投資房地產等方式取得「黃金護照」，投資門檻為最少215萬歐元（約1960萬港元），當中200萬歐元用於投資房地產，即可入籍，且毋須坐「移民監」，進而跳板成為歐盟公民，擁有在27個歐盟成員國中生活、旅行及工作的權利。中國、俄羅斯和烏克蘭都是「黃金護照」申請者最多的國家之一。

除塞浦路斯外，馬耳他和保加利亞都有類似「出售」護照和居留權的計劃（見表）。歐盟委員會主席馮德萊恩在上月發表的「洲情咨文」中提及黄金護照，表明「歐洲價值不可出售」。消息指，歐盟還考慮對發行黃金護照的國家採取法律行動。

（金融時報/衛報/BBC/半島電視台）