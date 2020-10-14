特朗普佛州集會 不戴口罩派口罩

白宮醫生指連續數日檢測陰性

特朗普本周將舉行6場競選集會，頭炮舉行地點是佛州桑福德（Sanford）。本身亦沒有戴口罩的特朗普向支持者發言約1小時，稱自己健康很好，說：「我已克服它。他們說我已免疫。我感到很強壯……我會吻在場所有觀眾，會吻男士和美麗的女士。」他又說，疫下封城令經濟重挫，過於嚴苛。在場數以千計支持者大都沒有戴口罩，而且相隔甚近。

在特朗普出發前，白宮醫生康利發表特朗普的健康備忘錄，稱特朗普連續數天的新冠病毒檢測結果均呈陰性。此外，醫療團隊分析特朗普的病毒含量、核糖核酸（RNA）、病毒聚合酶鏈反應（PCR）等，病毒複製不達可檢測水平。根據美國疾病控制及預防中心（CDC）指南，團隊認為特朗普已對他人不具傳染性。這是特朗普確診後，白宮首度證實其病毒檢測呈陰性。

特朗普周二將到另一搖擺州份賓夕法尼亞的約翰斯敦（Johnstown）拉票。

（路透社/中央社）