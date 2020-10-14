共和黨私設票箱 加州查刑事 部分標明「官方」 稱合法拒停止

加州法例允許選舉官員在縣內設立選票投遞箱，選民可親身將選票放入箱內，選舉官員會經常監察票箱。過去兩周，弗雷斯諾縣（Fresno）、洛杉磯縣及奧蘭治縣（Orange）均出現一些非官方的選票投遞箱，擺放地點包括共和黨的辦公室、競選總部、教堂、加油站及槍店等，標明「安全選票投遞地點」或「官方選票投遞箱」等。上周末加州共和黨一名地區外勤主任在Twitter上載照片，顯示自己拿着郵寄選票，蹲在寫有「官方選票投遞箱」字樣的票箱旁，旋即引發爭議，因該投遞箱被發現並非官方設置。

擺放黨辦公室競選總部槍店

加州民主黨州務卿帕迪利亞（Alex Padilla）和總檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）周一表示，只有各縣的選舉官員才能合法操作選票投遞箱，已通知共和黨加州領導層周四（15日）前移走那些「非官方、未經授權」收集箱，否則他們會採取法律行動。貝塞拉說：「篡改選票是非法的，任何人故意參與竄改或濫用選票可被檢控。」奧蘭治縣地區檢察官已對縣內出現最少兩個非官方選票投遞箱展開刑事調查，暫未知多少選民受影響。奧蘭治縣選民登記主任稱，官方票箱很易識別，因印有官方選舉標誌。

第三方代收集選票 昔批民主黨「收割」

加州共和黨發言人巴拉亞斯（Hector Barajas）周一承認過去兩周在全州設立了投遞箱，但拒絕透露票箱數目和設置的地點，並說：「我們不會停止這計劃。」他又聲稱並無違法，指出加州法例容許在選民同意下，由第三方代收集選票及協助交回選票。共和黨一直批評這做法是「收割選票」（ballot harvesting），因加州民主黨人曾舉行「選票聚會」，讓出席者填寫其郵寄選票後，由義工收集一併代交到選舉當局。

帕迪利亞表示，即使根據該2016年的法例，這些非官方投遞箱仍屬違法，因該法例要求選民指定由「人」代為交回選票，並非使用無人看管的非官方投遞箱收集選票。官方的投遞箱有連串保安要求，確保箱內選票不會被竄改，但共和黨的票箱未能符合要求。

加州所有官方選票投遞箱可在州務院網站內查詢，設置及宣傳非官方票箱是重罪，可判囚2至4年。

（華盛頓郵報/路透社/衛報）