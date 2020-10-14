iPhone 12「5納米製程」晶片折射中美角力

特朗普政府出招阻中國追上

「5納米製程」（5 nm process）晶片能將晶片內的電晶體縮小至每個25原子的闊度，讓電晶體密度提升80%，運算能力較上一代的「7納米製程」晶片提升15%。它能夠讓用家輕鬆地在手機上剪輯4K超高清影片和運作極需影像運算能力的遊戲，同時耗電量更低。

英國廣播公司（BBC）報道，新世代晶片能夠誕生，很大部分要歸功於荷蘭公司ASML。報道指出，該公司透過「極紫外光刻」（EUV）技術生產電晶體，是目前唯一擁有這技術的公司。

5納米製程晶片之戰也關乎到兩岸技術角力、甚至中美貿易戰之上。負責提供蘋果新機A14晶片的台灣台積電日前表示，公司正加速量產使用5納米製程技術生產的半導體產品，預計明年推出強效版5納米產品，下一代的3納米產品預計明年試產，後年量產。3納米比5納米速度再快15%，功耗降低30%，電晶體密度提升70%。

相比之下，大陸晶片龍頭生產商中芯國際的技術尚處於14納米製程水平，較5納米產品落後3代。中芯國際據報也嘗試與ASML合作，但美國政府介入阻止ASML的機器出口到中國，理由是可能會落入中國軍方之手用作生產武器。另一大廠華為設計出5納米麒麟晶片，但沒有生產能力，要靠台積電代工，但因特朗普政府今年中實施制裁而無法繼續合作。

（BBC）