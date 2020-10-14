安華稱獲逾半議員支持 名單欠奉

人民公正黨主席安華昨會見記者，聲稱他昨晨覲見了國家元首阿卜杜拉，呈上逾120名國會議員名單，強調自己獲得多數穆斯林和土著議員支持。他稱國家元首將於這一兩日召見各政黨領袖了解。

巫統取態成關鍵

安華於9月23日首次宣稱取得「大多數」國會議員支持，惟因國家元首抱恙未能及時接見處理。若其言屬實，靠僅過半議席而在位7個月的首相慕尤丁便須請辭，由73歲安華籌組新政府及出任大馬今年內第三名首相。不過國家皇宮表示，安華與國家元首的25分鐘會晤期間，只是「提交了據說支持他的議員人數」，沒有具體名單。安華在記者會上亦沒點名誰支持他。政治諮詢公司Vriens＆Partners資深合伙人夏茲萬（Shazwan Mustafa Kamal）認為，要是安華今次覲見沒有換來實質結果，將影響他的信譽，可能催使反對派另覓首相人選。

人民公正黨現握國會38席，連同盟友議席共有91席。表明不擁護安華任相的馬來西亞伊斯蘭黨、慕尤丁所屬土著團結黨等佔69席。關鍵可能是擁有39席的巫統；巫統主席阿末扎希曾稱，不會阻止黨員支持安華。巫統周二晚召開政治局會議後表示，將向慕尤丁的國盟政府提出條件尋求合作，否則，可能撤回支持。巫統議員將於今天跟慕尤丁磋商，周四入宮覲見國家元首。

（綜合報道）