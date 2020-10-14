安華稱獲逾半議員支持 名單欠奉

【明報專訊】馬來西亞反對派領袖安華昨（13日）表示，已向國家元首呈交文件，證明他在全院222席的下議院，擁有超過一半議員的支持，足以合法籌組新政府。不過國家皇宮稱，安華沒有提供具體名單。大馬警方周一稱接獲有人投訴其名字見於坊間流傳的支持安華議員名單，因此傳召安華安排時間解釋，警方還稱「將毫不猶豫對散播虛假、未驗證、誤導新聞的人採取行動」。分析認為，安華無提供支持者姓名便發聲明，隨時損及其信譽。
人民公正黨主席安華昨會見記者，聲稱他昨晨覲見了國家元首阿卜杜拉，呈上逾120名國會議員名單，強調自己獲得多數穆斯林和土著議員支持。他稱國家元首將於這一兩日召見各政黨領袖了解。
巫統取態成關鍵
安華於9月23日首次宣稱取得「大多數」國會議員支持，惟因國家元首抱恙未能及時接見處理。若其言屬實，靠僅過半議席而在位7個月的首相慕尤丁便須請辭，由73歲安華籌組新政府及出任大馬今年內第三名首相。不過國家皇宮表示，安華與國家元首的25分鐘會晤期間，只是「提交了據說支持他的議員人數」，沒有具體名單。安華在記者會上亦沒點名誰支持他。政治諮詢公司Vriens＆Partners資深合伙人夏茲萬（Shazwan Mustafa Kamal）認為，要是安華今次覲見沒有換來實質結果，將影響他的信譽，可能催使反對派另覓首相人選。
人民公正黨現握國會38席，連同盟友議席共有91席。表明不擁護安華任相的馬來西亞伊斯蘭黨、慕尤丁所屬土著團結黨等佔69席。關鍵可能是擁有39席的巫統；巫統主席阿末扎希曾稱，不會阻止黨員支持安華。巫統周二晚召開政治局會議後表示，將向慕尤丁的國盟政府提出條件尋求合作，否則，可能撤回支持。巫統議員將於今天跟慕尤丁磋商，周四入宮覲見國家元首。